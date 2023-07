Niesamowity rekord sędziego meczu Legii Warszawa. Wierzyć się nie chce

Około 8 tysięcy kilometrów miał do pokonania sędzia meczu Ordabasy Szymkent z Legią Warszawa w Lidze Konferencji. UEFA wyznaczyła bowiem na to spotkanie arbitra z Islandii. Trudno znaleźć dalej położone miejsca na mapie UEFA niż miejsce zamieszkania sędziego i miasto, w którym prowadził spotkanie. Bliżej byłoby mu do Ameryki niż do Kazachstanu.