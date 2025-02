Niepokojące wieści z Białegostoku przed decydującym meczem. Klub w stanie gotowości

- Długość podróży jest podobna do moich doświadczeń ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ sporo czasu spędzamy w autobusie. To oczywiście męczące, ale każda drużyna podróżuje. Być może my podróżujemy nieco więcej, ale to wiążę się z naszymi występami w Lidze Konferencji. To część tego sportu - podkreśla Leon Flach, amerykański pomocnik mistrzów Polski.

Reklama