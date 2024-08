Niebywały thriller w Krakowie. 28 karnych! Tak Wisła szturmuje salony Europy

Po epicko zaciekłym boju Wisła Kraków pokonała Spartaka Trnawa w rewanżowym meczu III rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zdobywcy Pucharu Polski odrobili straty z pierwszego spotkania już po godzinie, prowadząc dwiema bramkami. W dogrywce zadali kolejny cios, ale to nie wystarczyło do awansu. Po 120 minutach było 3:1, co oznaczało, że o losach dwumeczu zadecydować musiał konkurs jedenastek. Wojnę nerwów 12:11 wygrali krakowianie i to oni są już tylko krok od fazy grupowej. Zawodnicy obu zespołów wykonali aż 28 rzutów karnych!