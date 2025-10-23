Nie zostawili suchej nitki na Lechu Poznań. Werdykt wydany. "Wstyd straszny"

W fazie ligowej Ligi Konferencji obserwujemy czterech polskich przedstawicieli: Lecha Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonię Białystok i Legię Warszawa. Wszystkie cztery zespoły mogliśmy oglądać w czwartkowy wieczór, kiedy to odbyła się druga kolejka rozgrywek pod egidą UEFA. Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Szachtar Donieck 2:1 (mecz odbył się w Krakowie - przyp. red), Jagiellonia Białystok zremisował z RC Strasbourg (1:1), a Raków Częstochowa takim samym wynikiem zakończył mecz z Sigmą Ołomuniec (1:1).

Lech świetnie rozpoczął rozgrywki Ligi Konferencji w sezonie 2025/26. Mistrzowie Polski na inaugurację pokonali Rapid Wiedeń (4:1) i wydawało się, że w czwartek podtrzyma dobrą passę. Tym bardziej, że na ich drodze stanął Lincoln Red Imps, czyli mistrz Gibraltaru i zdecydowanie jedna z najsłabszych drużyn w całej stawce. Stało się jednak zupełnie inaczej. Trener Niels Frederiksen dokonał wielu zmian w wyjściowym składzie, a to odbiło się na jakości gry poznaniaków, którzy sensacyjnie przegrali 1:2.

Eksperci po meczu Lincoln Red Imps - Lech Poznań. Padły mocne słowa

"Lech Poznań napluł nam dzisiaj w twarz" - podsumował Radosław Nawrot z Zielonej Interii.

"Wstyd straszny, ale cóż - to się kiedyś musiało zdarzyć. Tyle razy sprawialiśmy psikusy mocniejszym w Lidze Konferencji, że ktoś w końcu sprawił takiego nam. Lech szybko roztrwonił to, co zyskał meczem z Rapidem" - podsumował Szymon Janczyk z weszlo.com.

"Kompromitacja Lecha, jedna z większych w historii startów polskich drużyn w europejskich pucharach. Zespół z Gibraltaru nigdy w historii nie wygrał z zespołem z tej półki. Nawet w takim składzie Lech powinien był wygrać z łatwością" - podkreślił Maciej Kaliszuk.

"Półamatorskie Czerwone Chochliki z Gibraltaru kontra Lech, mistrz Polski z Poznania 2-1" - napisał Przemek Garczarczyk.

"Spodziewałem się tej kompromitacji Lecha Poznań, gdy tylko zobaczyłem wyjściowy skład. W niedzielę Legia Warszawa poprawi i Kryzys, brat Ramzesa uda się autostradą A2 do Poznania. Niels Frederiksen naprawdę mnie nie przekonuje w tym roku" - napisał Szymon Ratajczak.

"Dziesiąty mecz Lecha w tym sezonie z przynajmniej dwiema straconymi bramkami.To tyle ile mieli takich spotkań w całym poprzednim."

