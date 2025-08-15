Nie minęła doba od meczu Legii, jest komunikat. Mocny ruch przed decydującym starciem

5:3 - takim wynikiem zakończył się dwumecz pomiędzy Legią Warszawa a AEK-iem Larnaka na trzecim etapie kwalifikacji Ligi Europy. Na stadionie przy ul. Łazienkowskiej Legia prowadziła już 2:0, ale to nie wystarczyło. Rywale strzelili kontaktowego gola i "dowieźli" satysfakcjonujący ich wynik do ostatniego gwizdka.

Teraz zespół Edwarda Iordanescu czeka ostatnia runda eliminacji Ligi Konferencji. W niej "Wojskowi" zagrają z Hibernian. Przed starciem ze Szkotami Legia dokonała bardzo ciekawego wzmocnienia.

Oficjalnie. Wielki transfer Legii. To zawodnik mistrzów Porutgalii

Jak przekazano w piątkowy poranek 15 sierpnia, zawodnikiem warszawskiego klubu został Henrique Arreiol. To 20-letni Portugalczyk występujący na pozycji defensywnego pomocnika. Arreiol jest wychowankiem Sportingu.

W poprzednim sezonie w pierwszej drużynie mistrzów Portugalii rozegrał cztery spotkania. Łącznie pojawiał się na boisku 34 razy, biorąc pod uwagę mecze drugiego zespołu. "Jego transfer do Legii Warszawa jest porównywany do wcześniejszych transferów młodych talentów, które szybko się rozwijały się w klubie przy Łazienkowskiej" - czytamy na stronie Legii.

- Jestem bardzo szczęśliwy, ze mogę dołączyć do klubu z taka historią. Bardzo dobrze czuje się z piłką i określiłbym siebie jako technicznego piłkarza. Z drugiej dobrze czuję się też w pojedynkach siłowych, dzięki czemu dobrze sprawdzam się zarówno w ataku, jak i w obronie - mówi sam piłkarz.

- Jest to kreatywny zawodnik, który gra na pozycji defensywnego pomocnika, natomiast może też grać jako kreatywna ósemka. Tym transferem chcieliśmy pomyśleć trochę o przyszłości i pozyskać piłkarza, który może wejść do pierwszej drużyny, rozwijać się w niej i przynieść korzyści zarówno dla drużyny, jak i dla klubu - dodał Michał Żewłakow, dyrektor sportowy warszawskiego zespołu.

Szansę na debiut Henrique Arreiol będzie miał już w niedzielę. Wtedy to Legia zagra na wyjeździe z Wisłą Płock w piątej kolejce Ekstraklasy. Cztery dni później odbędzie się pierwsze spotkanie z Hibernian w eliminacjach LK.

