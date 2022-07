Nie było takiego dnia dla Polski od 20 lat. Niezwykłe wydarzenie

Wygląda to zupełnie inaczej niż poprzednia runda europejskich pucharów, gdzie mistrz kraju Lech Poznań został rozgromiony przez Karabach Agdam aż 1-5 i odpadł z rywalizacji w Lidze Mistrzów. Teraz pozostała mu gra w Lidze Konferencji, gdzie radzi sobie o wiele lepiej - zmiótl 5-0 gruziński zespół Dinamo Batumi.

Pogoń Szczecin wyeliminowała islandzki zespół KR Reykjavik, ale jeden mecz z nim przegrała. Teraz zdołała zremisować 1-1 z duńskim Brøndby IF. Remis zanotowała także Lechia Gdańsk - 0-0 z Rapidem Wiedeń, a komplet wyników uzupełnia Raków Częstochowa, który rozbił FK Astana z Kazachstanu aż 5-0.

Daje nam to cztery mecze bez porażki i z bilansem goli 11-1. Niezwykłe wydarzenie, mocno kontrastujące z poprzednią rundą.

Cztery polskie mecze jednego dnia

To zarazem pierwszy od 20 lat wypadek, by cztery polskie zespoły zagrały w pucharach jednego dnia. Wówczas były to: Primorje - Wisła Kraków 0-2, Legia Warszawa - FC Utrecht 4-1, Servette Genewa - Amica Wronki 2-3 i FC Porto - Polonia Warszawa 6-0.

To jednocześnie pierwszy wypadek od 1975 roku, by cztery polskie kluby zagrały jednocześnie tego samego dnia i żaden z nich nie przegrał. Wtedy Ruch Chorzów zremisował 2-2 z Kuopio PS, Stal Rzeszów wygrała 4-0 ze Skeid Oslo, Stal Mielec pokonała 2-1 Holbaek z Danii, a Śląsk Wrocław ograł 4-2 GAIS Göteborg. Były to więc cztery mecze z czterema ekipami skandynawskimi.