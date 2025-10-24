Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nawet oni zauważyli klęskę Lecha. Światowe media przecierają oczy ze zdumienia. "Historyczna noc"

Maciej Brzeziński

Lech Poznań przegrał z mistrzem Gibraltaru 1:2 i to nie jest żart. Ten wynik uznany jest przez niektórych za szokujący i nie sposób się z tym nie zgodzić. Nawet duże europejskie portale dostrzegły to, co wydarzyło się w czwartkowy wieczór na Gibraltarze.

Lech Poznań przegrał z mistrzem Gibraltaru
Lech Poznań przegrał z mistrzem GibraltaruPAWEL JASKOLKAAGENCJA SE

Lech Poznań był zdecydowanym faworytem w starciu z Lincoln Red Imps. Poznaniacy jednak nie sprostali zadaniu i nieoczekiwanie przegrali 1:2. - Jesteśmy rozczarowani. To był bardzo słaby mecz w naszym wykonaniu. Jestem rozczarowanym jakością gry naszych piłkarzy. Rywale grali dobrze, ale powinniśmy być gotowi grać na wyższym poziomie - powiedział tuż po meczu trener Niels Frederiksen.

Media na świecie w szoku. Tak piszą po meczu Lincoln Red Imps - Lech Poznań

Media w Polsce nie zostawiły suchej nitki na Lechu. Zresztą wynik tego spotkania nie umknął także mediom na całym świecie. Nawet hiszpańska "Marca" zauważyła to, co wydarzyło się w czwartkowy wieczór.

"To była historyczna noc także w Gibraltarze. Lincoln Red Imps pokonali Lecha Poznań (2:1), zapewniając sobie pierwsze zwycięstwo i pierwsze punkty w historii europejskich pucharów. Gratulacje!" - czytamy.

"Lincoln Red Imps z Gibraltaru wygrali swój PIERWSZY W HISTORII mecz na głównej scenie europejskich zawodów!" - zauważył Football Rankings na portalu X.

"Szok sezonu" - pisze "Football Meets Data"

"Niesamowite! Lincoln Red Imps zostali pierwszym klubem z Gibraltaru, który wygrał mecz w fazie grupowej lub ligowej rozgrywek UEFA! Gibraltar, brytyjskie terytorium zamorskie liczące około 40 000 mieszkańców, jest zdecydowanie najmniejszym spośród 55 państw członkowskich pod względem powierzchni, wynoszącej 6,7 km2" - podkreślił "The Sweeper".

