Napastnik Jagiellonii zabawił się w Kopenhadze. Piękny gol na Parken

Jagiellonia przystępowała do tegorocznych pucharów od eliminacji Ligi Mistrzów , ale poprzez Ligę Europy zakończyła ostatecznie w fazie ligowej Ligi Konferencji . Na pierwszy rzut podopiecznym Adriana Siemieńca przyszło zagrać z trudnym rywalem i to na jego terenie.

I gospodarze już w 12. minucie objęli prowadzenie. Z rzutu rożnego dośrodkował Marcos Lopez, a Pantelis Chatzidiakos uderzeniem głową posłał piłkę do siatki. W tym momencie Parken na chwilę oszalało z radości.

Chwilę później było już 1-1. Marcin Listkowski zagrał do obiegającego go Joao Moutinho, a ten dośrodkował w pole karne, gdzie najwięcej zimnej krwi zachował Pululu, który zagraniem piętą posłał piłkę do siatki.