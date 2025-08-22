Najpierw wygrana Legii, a teraz to. Szkoci nie mają złudzeń, oto bolesna prawda

Legia Warszawa zrobiła przedostatni krok w kierunku kwalifikacji do fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA. Czwartkowego wieczoru podopieczni Edwarda Iordanescu podjęli na wyjeździe szkocki Hibernian. Zespoły te nigdy wcześniej nie miały okazji ze sobą rywalizować, zatem każda z ekip startowała z "czystą kartą".

Gospodarze zaczęli mecz z wysokiego C. W ciągu niespełna dwóch minut stworzyli sobie dwie groźne okazje i tylko skuteczne interwencje Kacpra Tobiasza uratowały Wojskowych od straty gola. W kolejnych minutach Legioniści próbowali kontrolować przebieg spotkania, jednak te starania nie niosły ze sobą wymiernych efektów. Aż w końcu nastała 35. minuta i rzut karny dla polskiej ekipy. Ten został podyktowany po tym, jak piłkę po dobitce Bartosza Kapustki ręką zablokował Rocky Bushiri. Jedenastkę skutecznie wykonał Jean-Pierre Nsame, będący ostatnio na fali wznoszącej.

Jeszcze kwadrans wcześniej kibice mogli się zastanawiać, czy Legia strzeli jakąkolwiek bramkę do przerwy. Tymczasem, w doliczonym czasie gry Paweł Wszołek wpakował piłkę do siatki i zrobiło się 2:0. Zawodnicy Hiberniana musieli wziąć się w garść.

Po zmianie stron, w 61. minucie padła trzecia bramka dla Legii. Bartosz Kapustka trafił do siatki, jednak w wyniku spalonego, na którym znalazł się wcześniej Paweł Wszołek, sędzia anulował trafienie. To najwidoczniej podcięło skrzydła podopiecznym Iordanescu, ponieważ Wahan Biczachczjan z kilku metrów fatalnie chybił. Kilkanaście minut później to się najwidoczniej zemściło na Legionistach, bowiem w 87. minucie honorowe trafienie dla Hiberniana zaliczył Josh Mulligan. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1 dla Legii, jednak sprawa awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji pozostaje otwarta. Rewanż 28 sierpnia o 21:00.

Szkoci bez ogródek po meczu z Legią. "Porażka, która mogła skończyć się o wiele gorzej"

Szkoci nie mogli przemilczeć tej przegranej. W treści tamtejszych artykułów można wyczuć nutkę niedosytu. Jednocześnie dziennikarze zdają sobie sprawę, że wynik mógł być dla nich jeszcze bardziej niekorzystny.

Hibs kontra Legia Warszawa – tak to wyglądało, gdy podopieczni Davida Graya ponieśli porażkę 2:1, która mogła skończyć się o wiele gorzej

Z kolei w leadzie czytamy: "Polacy byli dla Hibs lepsi o klasę i było to widać podczas meczu na Easter Road, choć wciąż jest nadzieja". Dalej autor ponownie zawarł, że mogło być o wiele gorzej dla Hiberniana i wynik 1:2 jest tym z rodzaju "najmniejszego wymiaru kary". Ponadto, Szkoci są świadomi tego, że "odrobienie strat w stolicy Polski będzie trudnym zadaniem".

O meczu Hiberniana z Legią Warszawa rozpisano się również w serwisie Edinburgh Evening News. Tytuł artykułu to "Reakcja Hibs na dramat w Lidze Konferencyjnej UEFA, Gray twierdzi, że jest w dobrej formie, mimo porażki z Legią". Autor tekstu skupił się wokół wypowiedzi szkoleniowca Szkotów Davida Graya, który nie traci nadziei. Menedżer zespołu z Edynburga podkreślił wagę bramki kontaktowej, która padła w 87. minucie.

- Jeśli spojrzeć na to tylko jako na 90-minutowy mecz, to przegrałeś spotkanie, ale myślę, że to zupełnie inny format. Myślę, gol na 1:2 był bardzo ważny - mówił Gray, cytowany przez Edinburgh Evening News.

Trener pochwalił swoich zawodników za występ. Podkreślił odwagę, z jaką jego podopieczni rozpoczęli mecz. Określił też Legię jako "naprawdę dobrą drużynę", z którą miał, i jeszcze będzie miał, okazję się zmierzyć.

Wiedzieliśmy, że wychodząc na boisko, są czołową drużyną i nie bez powodu dotarli do ćwierćfinałów rozgrywek w zeszłym sezonie. To więc dobry zespół, ale musimy czerpać pewność siebie z faktu, że walczyliśmy łeb w łeb

