Sukcesy Lecha Poznań w Lidze Konferencji

Djurgardens jak... średniak Ekstraklasy?

Przed rewanżem w Szwecji "Kosa" raz jeszcze odniósł się do sprawy Lecha . Tym razem nie był jednak surowy dla niego, a dla... rywala, kwestionując jego możliwości. W felietonie dla "Przeglądu Sportowego" odniósł się do jego postawy bardzo krytycznie.

- To średniej klasy zespół naszej Ekstraklasy. To nie był godny przeciwnik dla poznaniaków w tej rundzie Ligi Konferencji. - stwierdził. Przyznał też, że "nie wie, co musiałoby się stać", by Lech stracił w Szwecji dwa gole, a tym samym - roztrwonił zaliczkę z pierwszego spotkania.