Najgroźniejszy rywal Lecha Poznań sensacyjnie pokonany

To wielkie zaskoczenie, bo chociaż holenderski zespół AZ Alkmaar był rozstawiony w Lidze Konferencji jako zwycięzca grupy, to jednak jego wygrana 2-1 z Lazio Rzym i to na jego terenie jest sporym wydarzeniem. Lazio to wszak jeden z najwyżej notowanych uczestników Ligi Konferencji, w której o ćwierćfinał walczy Lech Poznań.