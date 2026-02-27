Mieć aż trzy kluby na poziomie 1/8 finału Ligi Konferencji - to byłoby dla naszej Ekstraklasy coś wspaniałego. A dość niespodziewanie w czwartek pojawiła się taka szansa. Niespodziewanie, bo po porażce 0:3 w Białymstoku niewielu zapewne dawało Jagiellonii szansę na to, że jest jeszcze w stanie powalczyć we Florencji o awans. A tymczasem odrobiła straty jeszcze przed upływem godziny, doprowadziła do dogrywki. Ostatecznie jednak zwycięstwo 4:2 nie dało miejsca w najlepszej "16" rozgrywek.

Ta sztuka udała się zaś Lechowi Poznań, a dzięki świetnym wynikom w fazie ligowej, na tym etapie nie musiał grać Raków Częstochowa.

"Kolejorz" miał dużo łatwiejsze zadania, szczególnie po zeszłotygodniowej wygranej w Tampere. Pokonał KuPS Kuopio tam 2:0, teraz dołożył jeszcze jedno trafienie, autorstwa Pabla Rodrigueza. Wygrał po raz piąty z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki, takiej serii jeszcze w tym sezonie nie miał.

Awans w pucharach, Lech Poznań myśli o przyszłości. Wkrótce decyzja ws. murawy przy Bułgarskiej

Ledwie emocje po starciu z Finami nieco opadły, a pierwsza rzecz, o jaką został zapytany Frederiksen zaraz po spotkaniu dotyczyła tego, kto przyjedzie do Poznania za dwa tygodnie. 12 marca przy Bułgarskiej Lech podejmie bowiem Szachtara Donieck lub Rayo Vallecano - zdecyduje o tym dzisiejsze losowanie w Nyonie.

- Z jednym i drugim rywalem mamy szansę, widzieliśmy to już w Hiszpanii jesienią. Radziliśmy sobie tam dobrze, powinniśmy przywieźć co najmniej remis - mówił Duńczyk. - Oba zespoły są podobne, pod względem sportowym nie mam jednoznacznego wyboru. Patrząc jednak na aspekt komunikacyjny, wolałbym Szachtar. Nie trzeba za daleko podróżować - dodał.

Niels Frederiksen Jakub Kaczmarczyk PAP

Ukraiński klub swoje spotkania rozgrywa bowiem w Krakowie - i to tam mógłby "Kolejorz" zagrać 19 marca, w swoje 104. urodziny.

Mecz z KuPS był bardzo przeciętny w wykonaniu Poznaniaków - spora zaliczka z Finlandii i stan murawy nie zachęcały ekipy Frederiksena do bardziej zmasowanego szturmu. - Mamy pięć zwycięstw z rzędu, a jeśli czasem do tego wystarczy jedno trafienie, to ja jestem zadowolony.

Sam czasem chciałbym ich więcej, dziś były szanse, ale z drugiej strony: mieliśmy kontrolę nad spotkaniem. To 1:0 całkowicie wystarczyło

- Murawa też nie pomaga, ale to jest generalnie problem w Polsce: po mrozach i zimie. Nie są za dobre i utrudniają grę - dodał szkoleniowiec mistrza kraju.

Przy Bułgarskiej nawierzchnię wymieniano raptem w trzy miesiące temu, ale niewykluczone, że w marcu klub znów zdecyduje się na taki krok. W trakcie mroźnego meczu z Lechią Gdańsk źdźbła trawy zostały całkowicie połamane.

Luis Palma Jakub Kaczmarczyk PAP

- Gramy wiele spotkań, teraz mamy cztery w 10 dni. I musimy mądrze rozkładać siły. Nie zawsze jesteśmy w stanie grać na maksymalnej aktywności i pressować tak jakbyśmy chcieli. Czasem trzeba będzie stanąć niżej. Nie zmienimy swojego stylu, ale też nie na każdym boisku da się to zrobić. Nam ta ilość spotkań odpowiada. Zapytajcie piłkarzy, pewnie to potwierdzą - dodał Duńczyk.

W piątek po godz. 14 Lech pozna kolejnego rywala w Lidze Konferencji. A w niedzielę o godz. 17.30 podejmie przy Bułgarskiej ekipę Rakowa Częstochowa.

Lech Poznań - KuPS. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport