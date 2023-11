Nagle przerwano mecz Ligi Konferencji. Kuriozum, tego dopuścili się fani

Trzeba powiedzieć to szczerze - czwartkowe starcie Ligi Konferencji między HJK i Aberdeen F.C. było meczem o nic, bo obie drużyny już wcześniej straciły szansę na awans do fazy pucharowej europejskich rozgrywek. Mimo wszystko w potyczce na Bolt Arena w Helsinkach emocji nie zabrakło.

Mecz HJK - Aberdeen F.C. przerwany. Bramkarz gospodarzy... obrzucony śnieżkami

W 52. minucie bramkarz HJK, Niki Maenpaa, próbował wybić piłkę z piątego metra - próbował, bowiem kibice "The Dons" zaczęli... obrzucać go śnieżkami. Po chwili sędzia główny Genc Nuza zadecydował o przerwaniu meczu i - według relacji Archiego Rhind-Tutta, reportera ESPN - istniała groźba, że zostanie on w ogóle odwołany i dokończony w innym terminie: