Nadchodzi weryfikacja dla Lecha Poznań. Były reprezentant nie ma wątpliwości

Kamil Kosowski w ostatnich tygodniach niezbyt pochlebnie wypowiadał się na temat zarówno samych rozgrywek, jak i zespołów, z którymi Lech Poznań rywalizował w Lidze Konferencji Europy . Wielu odebrało to jako niepotrzebne deprecjonowanie sukcesu polskiego zespołu, który po raz pierwszy od lat przebrnął przez kolejne fazy pucharowe w europejskich rozgrywkach .

Poznaniacy najpierw w 1/16 finału okazali się lepsi od norweskiego Bodø/Glimt , z kolei w 1/8 komfortowo rozprawili się ze szwedzkim Djurgårdens IF . Teraz "Kolejorza" rzeczywiście czeka znacznie trudniejsze zadanie , bowiem w czwartek w ramach pierwszego starcia ćwierćfinałowego do Poznania przyjedzie dziewiąta w tabeli włoskiej Serie A - Fiorentina .

52-krotny reprezentant Polski nie ma wątpliwości, że to starcie będzie stanowić prawdziwą weryfikację dla zespołu prowadzonego przez Johna van den Broma . Podkreśla jednak, że rola teoretycznie słabszej drużyny może paradoksalnie działać na jego korzyść .

Zdaniem Kosowskiego nadszedł czas weryfikacji. Wierzy jednak w pozytywne zakończenie

"Fiorentina jest faworytem, ale to nie problem, bo Polacy wolą przystępować do spotkań właśnie w roli teoretycznie słabszej drużyny. Będzie to poważny sprawdzian dla Kolejorza, a zarazem weryfikacja zespołu trenera Johna van den Broma" - napisał Kosowski w swoim felietonie dla "Przeglądu Sportowego".