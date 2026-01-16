Na północ i południe Europy. Oto rywale Lecha i Jagiellonii w Lidze Konferencji
Niewiele krajów potrafi tak "wyżyłować" Ligę Konferencji jak Polska. Do fazy ligowej wprowadziliśmy cztery zespoły, do pucharowej - jako jedyni na kontynencie - aż trzy. Odpadła jedynie Legia Warszawa. Dzięki świetnej jesieni Raków Częstochowa awansował bezpośrednio do 1/8 finału, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok poznały zaś dziś przeciwników w 1/16 finału tych rozgrywek. Bardziej wymagających potencjalnie rywali miała Jagiellonia. I to ją czeka większe wyzwanie.
Polskie kluby z Ekstraklasy w komplecie wznowiły już przygotowania do drugiej części sezonu - za dwa tygodnie znów będą walczyły o ligowe punkty. Trzy ekipy - i to też historyczna sytuacja - pozostały jeszcze w rywalizacji europejskiej, to się wiosną nie zdarzało. I cieszy, bo nasza federacja wciąż pnie się w górę w europejskim rankingu, co już wkrótce powinno dać wymierne wyniki.
W tym sezonie mieliśmy czterech przedstawicieli w europejskich zmaganiach: mistrz Polski Lech Poznań nie zdołał dostać się do elitarnej Ligi Mistrzów i Ligi Europy, w eliminacjach tych drugich rozgrywek przepadła też Legia Warszawa. Wszyscy jednak, włącznie z Jagiellonią Białystok i Rakowem Częstochowa, trafili właśnie do Ligi Konferencji. Może i najmniej prestiżowej, ale przecież też dającej szansę świetnego zarobku oraz poprawienia rankingu - tak klubowego, jak i krajowego.
W fazie ligowej świetnie radził sobie Raków - wygrał cztery spotkania, dwa zremisował. To wystarczyło do drugiej pozycji w tabeli i bezpośredniego awansu do 1/8 finału. Bez większego stresu. Zawiodła Legia, jej bilans był odwrotny. I już przed ostatnią kolejka była pewna, że pucharowa przygoda w tym sezonie się kończy.
Lech zajął 11. miejsce, Jagiellonia - 17. To oznaczało, że w dzisiejszym losowaniu "Kolejorz" został rozstawiony, drugie spotkanie na pewno miał zagrać u siebie. A Jagiellonia - nie.
Poznaniacy wiedzieli, że trafią na KuPS Kuopio z Finlandii lub Shkendiję Tetowo z Macedonii Północnej. Rywali jednak znacznie mniej prestiżowych niż ci, na których mogła wpaść "Jaga". A ona mogła tu zmierzyć się z Fiorentiną lub HNK Rijeka. Niby te kluby z Włoch i Chorwacji zdobyły też po 9 pkt w fazie ligowej - jak drużyna z Podlasia, ale to jednak liczące się marki. Zwłaszcza Włosi.
Liga Konferencji. Oto rywale Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji. Stawką będzie 1/8 finału
W 1/16 finału, a ta odbędzie się 19 i 26 lutego, najpierw swojego rywala poznała Jagiellonia. Klub z Białegostoku trafił do górnej połowy drabinki. A za moment Gallas odsłonił kartkę z napisem "Fiorentina". I to będzie rywal "Jagi". "Viola" zaczęła sezon koszmarnie, zamykała tabelę Serie A, ale ostatnio spisuje się nieco lepiej. Z drugiej strony - Lech na Artemio Franchi dwa razy wygrał: 2:1 w 2015 roku i 3:2 w 2023.
A Poznaniacy zmierzą się z KuPS Kupio - muszą więc udać się do Finlandii. I zagrać na sztucznej trawie, której chciał uniknąć trener Frederiksen, pamiętny wydarzeń na Gibrltarze czy słabego meczu latem na Islandii. Choć na pewno będą faworytami całego dwumeczu. KuPS w ostatnich latach był rywalem Legii i Jagiellonii - w trzech spotkaniach nie zdobył nawet jednej bramki. Choć stracił tylko dwie.
Pary 1/16 finału Ligi Konferencji (19 i 26 lutego):
- KuPS Kupio - Lech Poznań
- Noa Erewań - AZ Alkmaar
- Zrinjski Mostar - Crystal Palace
- Jagiellonia Białystok - ACF Fiorentina
- Shkendija Tetowo - Samsunspor
- Drita Gnjilane - NK Celje
- Sigma Ołomuniec - Lausanne-Sport
- Omonia Nikozja - HNK Rijeka
Losowanie par 1/8 finału, już z udziałem Rakowa, odbędzie się 27 lutego.