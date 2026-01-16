Polskie kluby z Ekstraklasy w komplecie wznowiły już przygotowania do drugiej części sezonu - za dwa tygodnie znów będą walczyły o ligowe punkty. Trzy ekipy - i to też historyczna sytuacja - pozostały jeszcze w rywalizacji europejskiej, to się wiosną nie zdarzało. I cieszy, bo nasza federacja wciąż pnie się w górę w europejskim rankingu, co już wkrótce powinno dać wymierne wyniki.

W tym sezonie mieliśmy czterech przedstawicieli w europejskich zmaganiach: mistrz Polski Lech Poznań nie zdołał dostać się do elitarnej Ligi Mistrzów i Ligi Europy, w eliminacjach tych drugich rozgrywek przepadła też Legia Warszawa. Wszyscy jednak, włącznie z Jagiellonią Białystok i Rakowem Częstochowa, trafili właśnie do Ligi Konferencji. Może i najmniej prestiżowej, ale przecież też dającej szansę świetnego zarobku oraz poprawienia rankingu - tak klubowego, jak i krajowego.

W fazie ligowej świetnie radził sobie Raków - wygrał cztery spotkania, dwa zremisował. To wystarczyło do drugiej pozycji w tabeli i bezpośredniego awansu do 1/8 finału. Bez większego stresu. Zawiodła Legia, jej bilans był odwrotny. I już przed ostatnią kolejka była pewna, że pucharowa przygoda w tym sezonie się kończy.

Lech zajął 11. miejsce, Jagiellonia - 17. To oznaczało, że w dzisiejszym losowaniu "Kolejorz" został rozstawiony, drugie spotkanie na pewno miał zagrać u siebie. A Jagiellonia - nie.

Poznaniacy wiedzieli, że trafią na KuPS Kuopio z Finlandii lub Shkendiję Tetowo z Macedonii Północnej. Rywali jednak znacznie mniej prestiżowych niż ci, na których mogła wpaść "Jaga". A ona mogła tu zmierzyć się z Fiorentiną lub HNK Rijeka. Niby te kluby z Włoch i Chorwacji zdobyły też po 9 pkt w fazie ligowej - jak drużyna z Podlasia, ale to jednak liczące się marki. Zwłaszcza Włosi.

Liga Konferencji. Oto rywale Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji. Stawką będzie 1/8 finału

W 1/16 finału, a ta odbędzie się 19 i 26 lutego, najpierw swojego rywala poznała Jagiellonia. Klub z Białegostoku trafił do górnej połowy drabinki. A za moment Gallas odsłonił kartkę z napisem "Fiorentina". I to będzie rywal "Jagi". "Viola" zaczęła sezon koszmarnie, zamykała tabelę Serie A, ale ostatnio spisuje się nieco lepiej. Z drugiej strony - Lech na Artemio Franchi dwa razy wygrał: 2:1 w 2015 roku i 3:2 w 2023.

A Poznaniacy zmierzą się z KuPS Kupio - muszą więc udać się do Finlandii. I zagrać na sztucznej trawie, której chciał uniknąć trener Frederiksen, pamiętny wydarzeń na Gibrltarze czy słabego meczu latem na Islandii. Choć na pewno będą faworytami całego dwumeczu. KuPS w ostatnich latach był rywalem Legii i Jagiellonii - w trzech spotkaniach nie zdobył nawet jednej bramki. Choć stracił tylko dwie.

Pary 1/16 finału Ligi Konferencji (19 i 26 lutego):

KuPS Kupio - Lech Poznań

Noa Erewań - AZ Alkmaar

Zrinjski Mostar - Crystal Palace

Jagiellonia Białystok - ACF Fiorentina

Shkendija Tetowo - Samsunspor

Drita Gnjilane - NK Celje

Sigma Ołomuniec - Lausanne-Sport

Omonia Nikozja - HNK Rijeka

Losowanie par 1/8 finału, już z udziałem Rakowa, odbędzie się 27 lutego.

