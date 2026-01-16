Partner merytoryczny: Eleven Sports

Na północ i południe Europy. Oto rywale Lecha i Jagiellonii w Lidze Konferencji

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Niewiele krajów potrafi tak "wyżyłować" Ligę Konferencji jak Polska. Do fazy ligowej wprowadziliśmy cztery zespoły, do pucharowej - jako jedyni na kontynencie - aż trzy. Odpadła jedynie Legia Warszawa. Dzięki świetnej jesieni Raków Częstochowa awansował bezpośrednio do 1/8 finału, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok poznały zaś dziś przeciwników w 1/16 finału tych rozgrywek. Bardziej wymagających potencjalnie rywali miała Jagiellonia. I to ją czeka większe wyzwanie.

Dwóch piłkarzy na tle neutralnym, jeden w żółto-czerwonej koszulce z wyciągniętą ręką do ucha, drugi w niebieskiej koszulce z dłońmi przy ustach i fragmentem koszulki w zębach, obaj wyrażają silne emocje sportowe.
Jesus Imaz i Mikael Ishak. Jagiellonia i Lech poznały w piątek kolejnych rywali w Lidze KonferencjiFoto Olimpik/Nur Photo AFP

Polskie kluby z Ekstraklasy w komplecie wznowiły już przygotowania do drugiej części sezonu - za dwa tygodnie znów będą walczyły o ligowe punkty. Trzy ekipy - i to też historyczna sytuacja - pozostały jeszcze w rywalizacji europejskiej, to się wiosną nie zdarzało. I cieszy, bo nasza federacja wciąż pnie się w górę w europejskim rankingu, co już wkrótce powinno dać wymierne wyniki.

W tym sezonie mieliśmy czterech przedstawicieli w europejskich zmaganiach: mistrz Polski Lech Poznań nie zdołał dostać się do elitarnej Ligi Mistrzów i Ligi Europy, w eliminacjach tych drugich rozgrywek przepadła też Legia Warszawa. Wszyscy jednak, włącznie z Jagiellonią Białystok i Rakowem Częstochowa, trafili właśnie do Ligi Konferencji. Może i najmniej prestiżowej, ale przecież też dającej szansę świetnego zarobku oraz poprawienia rankingu - tak klubowego, jak i krajowego.

Zobacz również:

Carlos Isaac w barwach Atletico
Ekstraklasa

Widzew znów zaskoczył. Nadchodzi głośny transfer, to były gracz Atletico

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

    W fazie ligowej świetnie radził sobie Raków - wygrał cztery spotkania, dwa zremisował. To wystarczyło do drugiej pozycji w tabeli i bezpośredniego awansu do 1/8 finału. Bez większego stresu. Zawiodła Legia, jej bilans był odwrotny. I już przed ostatnią kolejka była pewna, że pucharowa przygoda w tym sezonie się kończy.

    Lech zajął 11. miejsce, Jagiellonia - 17. To oznaczało, że w dzisiejszym losowaniu "Kolejorz" został rozstawiony, drugie spotkanie na pewno miał zagrać u siebie. A Jagiellonia - nie.

    Poznaniacy wiedzieli, że trafią na KuPS Kuopio z Finlandii lub Shkendiję Tetowo z Macedonii Północnej. Rywali jednak znacznie mniej prestiżowych niż ci, na których mogła wpaść "Jaga". A ona mogła tu zmierzyć się z Fiorentiną lub HNK Rijeka. Niby te kluby z Włoch i Chorwacji zdobyły też po 9 pkt w fazie ligowej - jak drużyna z Podlasia, ale to jednak liczące się marki. Zwłaszcza Włosi.

    Zobacz również:

    Adrian Siemieniec
    Ekstraklasa

    Adrian Siemieniec zmienił agenta i się zaczęło. Europejski klub chce polskiego trenera

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak

      Liga Konferencji. Oto rywale Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji. Stawką będzie 1/8 finału

      W 1/16 finału, a ta odbędzie się 19 i 26 lutego, najpierw swojego rywala poznała Jagiellonia. Klub z Białegostoku trafił do górnej połowy drabinki. A za moment Gallas odsłonił kartkę z napisem "Fiorentina". I to będzie rywal "Jagi". "Viola" zaczęła sezon koszmarnie, zamykała tabelę Serie A, ale ostatnio spisuje się nieco lepiej. Z drugiej strony - Lech na Artemio Franchi dwa razy wygrał: 2:1 w 2015 roku i 3:2 w 2023.

      A Poznaniacy zmierzą się z KuPS Kupio - muszą więc udać się do Finlandii. I zagrać na sztucznej trawie, której chciał uniknąć trener Frederiksen, pamiętny wydarzeń na Gibrltarze czy słabego meczu latem na Islandii. Choć na pewno będą faworytami całego dwumeczu. KuPS w ostatnich latach był rywalem Legii i Jagiellonii - w trzech spotkaniach nie zdobył nawet jednej bramki. Choć stracił tylko dwie.

      Pary 1/16 finału Ligi Konferencji (19 i 26 lutego):

      • KuPS Kupio - Lech Poznań
      • Noa Erewań - AZ Alkmaar
      • Zrinjski Mostar - Crystal Palace
      • Jagiellonia Białystok - ACF Fiorentina
      • Shkendija Tetowo - Samsunspor
      • Drita Gnjilane - NK Celje
      • Sigma Ołomuniec - Lausanne-Sport
      • Omonia Nikozja - HNK Rijeka

      Losowanie par 1/8 finału, już z udziałem Rakowa, odbędzie się 27 lutego.

      Zobacz również:

      Kamil Grosicki
      Ekstraklasa

      Sensacyjne doniesienia o Grosickim. Gigantyczna oferta, to mógł być koniec

      Wojciech Kulak
      Wojciech Kulak
      Piłkarz w żółto-czerwonej koszulce drużyny Jagiellonia Białystok stoi na murawie boiska podczas meczu piłki nożnej, w tle widoczni są inni zawodnicy i rozmyta publiczność na trybunach.
      Afimico PululuMichal Janek/REPORTEREast News
      Piłkarz w niebieskim stroju z numerem 16 gestykuluje podczas meczu na boisku, w tle rozmazane trybuny i reklamy.
      Antonio MilićFoto OlimpikAFP
      DJB: Lech Poznań w Europie. Analiza gry i wnioskiPOLSAT GO

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja