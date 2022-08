Na Lecha Poznań i Raków Częstochowa czekają duże marki europejskiej piłki

Po rozbiciu przez Karabach Agdam w walce o Ligę Mistrzów oraz zakończonych dogrywką i gwizdami widowni męczarniach w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji z Vikungurem Reykjavik mistrzowie Polski w czwartej, decydującej o awansie do fazy grupowej rundzie zagrają z luksemburskim zespołem F 91 Dudelange. To z pewnością łatwiejszy rywal niż Slavia Praga, z którą z kolei musi się zmierzyć Raków Częstochowa. Czesi to przecież zespół notowany aż na 31. miejscu w Europie, wyżej niż takie kluby jak FC Valencia, Sporting z Lizbony, Lazio Rzym czy Dynamo Kijów. Już to obrazuje przed jakim wyzwaniem stają zdobywcy Pucharu Polski.

Reklama

Raków i Lech w Lidze Konferencji. Czekają silni rywale

Jeżeli któremuś z polskich zespołów uda się awansować do fazy grupowej, wówczas 26 sierpnia podczas losowania pozna trzech przeciwników grupowych, wśród których mogą być zespoły dość słabo rozpoznawalne, jak i duże marki. Największe to West Ham United, Villarreal CF, Fiorentina czy 1.FC Köln, aczkolwiek i one grają w czwartej rundzie i mogą w niej odpaść. Villarreal na przykład mierzy się z chorwackim zespołem Hajduk Split, a mówimy o rewelacji niedawnej Ligi Mistrzów. I Lidze Konferencji można na nią trafić!

Znanymi zespołami, które walczą w play-off i mogą wejść do fazy grupowej są także: OGC Nicea, Twene Enschede, Molde FK, Viking Stavanger, Anderlecht czy FC Basel.

CZYTAJ TAKŻE: Reprezentant Polski ruszył na internautę w obronie Lecha Poznań

Do tego grona dochodzą jeszcze zespoły walczące w czwartej rundzie Ligi Europy. Przegrani wylądują w Lidze Konferencji i może być w tym gronie np. FC Zurich, którego Lech uniknął w Lidze Mistrzów, gdy odpadł z Azerami. W grę wchodzą także takie ekipy jak Fenerbahce Stambuł, Olympiakos Pireus, Malmö FF, Sheriff Tyraspol czy dobrze znane Lechowi ekipy Dnipro Dniepropietrowsk, Austrii Wiedeń czy Żalgirisu Wilno.

Rusza La Liga z Robertem Lewandowskim. Co o niej wiesz? Sprawdź się