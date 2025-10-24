Zdecydowanie nie tak miał wyglądać czwartkowy wieczór w wykonaniu piłkarzy Lecha Poznań. Po pokonaniu Rapida Wiedeń mistrz Polski udał się na Gibraltar, a cel był prosty - wywieźć trzy punkty z rywalizacji z Lincoln Red Imps. Na papierze mistrz Gibraltaru jawił się jako jeden z absolutnie możliwie najsłabszych rywali w Lidze Konferencji. Rzeczywistość brutalnie Lecha zweryfikowała.

Lech Poznań upokorzony na Gibraltarze. Historyczna porażka

To gospodarze prowadzili do przerwy 1:0 po golu Kike Gomeza. "Kolejorz" wyglądał kiepsko niemal w każdym aspekcie, jednak najbardziej kulała skuteczność. Dopiero w 77. minucie Mikael Ishak wyrównał stan rywalizacji, pewnie wykonując rzut karny.

Wydawało się, że Lech rzuci się na rywala i odwróci losy spotkania. Nic bardziej mylnego. To Lincoln Red Imps poszło po drugie trafienie. Jak się okazało, dające historyczne zwycięstwo.

Na Gibraltarze zadrwili z mistrza Polski. To napisali po zwycięstwie

Były to pierwsze punkty, jakie mistrz Gibraltaru wywalczył w europejskich pucharach w historii. Jak można było się spodziewać, wpadka Lecha błyskawicznie obiegła media niemal na całym świecie. Dość powiedzieć, że dziennikarze z Gibraltaru lekko nawet z zawodników z Poznania drwili.

Lincoln Red Imps ostrzegali, że nie zamierzają jedynie uczestniczyć w tej fazie rozgrywek, lecz zagrają, by wygrać i awansować. Lech Poznań, który w poprzednim meczu pokonał Rapid Wiedeń, trafił na zdeterminowaną drużynę Lincoln Red Imps, która ograniczyła ich do zdobycia jedynie bramki po kontrowersyjnym rzucie karnym

"Polski zespół, mimo że na początku miał pewną przewagę, tak naprawdę nie wystawił Hankina na poważną próbę. Zamiast tego wyglądało na to, że to Lincoln wyraźnie zaznaczał swoją obecność na boisku, powstrzymując drużynę z Polski przed wysuwaniem większej liczby zawodników do przodu" - czytamy dalej na stronie "chronicle.gi".

Relacja z meczu w "Gibraltar Chronicle" była niezwykle obszerna i obrazowa. Czuć było, że dokonało się coś wielkiego, a dziennikarze chcą, aby zapis jak najwierniej oddawał emocje, jakie towarzyszyły zwycięstwu Lincoln Red Imps.

Rafał Augustyniak: Druga bramka była ładniejsza, bo z rzutu wolnego chyba nigdy nie trafiłem. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tym samym po dwóch kolejkach Ligi Konferencji Europy Lech Poznań ma na koncie trzy punkty. Dużo lepiej spisała się za to Legia, która wydarła w ostatnich minutach zwycięstwo Szachtarowi Donieck.

Mecz Lech Poznań - Lincoln Red Imps Henryk Lipiński Newspix.pl

Niels Frederiksen, trener Lecha Poznań Monika Wantoła INTERIA.PL

Mikael Ishak w meczu z Lincoln Red Imps Henryk Lipiński Newspix.pl