Mocne akcenty w ćwierćfinałach Ligi Konferencji. Kluby Polaków znają rywali

Co szczególnie istotne, w zmaganiach pozostała jeszcze czwórka Polaków - Matty Cash (Aston Villa), Michał Skóraś (Club Brugge), Sebastian Szymański (Fenerbahce) oraz Tomasz Kędziora (PAOK FC). Wszyscy już wiedzą, jakie wyzwania czekają ich kluby w kolejnej fazie LKE...

Liga Konferencji Europy. Wyniki losowania ćwierćfinałów

15 marca, równo o godz. 14.00, w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie odbyło się bowiem losowanie ćwierćfinałów trzeciej co do wagi rywalizacji w europejskich pucharach. Oto pary, które już naprawdę niedługo zawalczą o przedostanie się do rundy półfinałowej: