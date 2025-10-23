Z jednej strony Liga Konferencji to najniższy poziom europejskich pucharów, z drugiej polskiej kluby ostatnio radzą sobie w niej naprawdę nieźle. W poprzednim sezonie Jagiellonia i Legia dotarły do ćwierćfinału, a w tym polska liga ma aż czterech przedstawicieli w fazie ligowej.

Choć pieniądze w Lidze Konferencji są mniejsze niż w Lidze Europy i nieporównywalne z Ligą Mistrzów, to jednak te rozgrywki na razie bardzo pomagają naszym klubom w awansie w rankingu krajowym UEFA. Obecnie Polska zajmuje już 13. miejsce, a dzięki kolejnym awansom w przyszłym sezonie w eliminacjach europejskich pucharów wystawimy pięć zespołów (zamiast czterech), z czego dwa w rywalizacji o Ligę Mistrzów (zamiast jednego).

- Liczę, że ta Liga Konferencji w ciągu trzech lat da nam Ligę Mistrzów. Jestem przekonany, że dzięki rankingowi, do którego punkty teraz zbieramy, zagramy w czwartej rundzie eliminacji. I wtedy do wygrania będzie już tylko jeden dwumecz - podkreśla Radosław Majdan.

Dziś polskie kluby mają okazję dorzucić kolejne punkty do rankingu, bo te dostaje się już za każdy remis. W tej kolejce Ligi Konferencji polskie kluby mogą liczyć jednak na znacznie więcej, bo Lech jest zdecydowanym faworytem spotkania z Lincoln, także większe szanse daje się też Rakowowi w starciu z Sigmą. Znacznie trudniejsze zadanie czeka Legię w Krakowie w meczu z Szachtarem oraz Jagiellonię w wyjazdowym meczu z RC Strasbourg.

Jednak nawet już dwie wygrane i dwie porażki mogą sprawić, że Polacy zaliczą kolejny awans w rankingu. I zdaniem Majdana nie będzie to przypadek, bo były bramkarz reprezentacji Polski z optymizmem patrzy na polską ligę, choć widzi także sporo mankamentów.

W tym oknie w Ekstraklasie wydano na transfery 41 mln euro, co jest totalnym rekordem, bo przed rokiem było to 20 mln euro. Mam nadzieję, że to będzie się nakręcać. A jeśli coraz trudniej będzie zdobyć mistrzostwo, to kluby coraz bardziej będą musiały się wzmacniać

- Ważne jednak, by do naszej ligi przychodzili zawodnicy nie tylko po to, by się odbudować, bo mam wrażenie, że tak było teraz w Lechu. Wówczas pozyskani piłkarze nie są w formie na te najważniejsze mecze o Ligę Mistrzów, bo przychodzi ona dopiero 2-3 miesiące później. Brakuje takiej jakości "od razu", że zawodnik wchodzi i gra. Choć z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że budowanie zespołu to proces - dodaje były zawodnik m. in. Pogoni Szczecin oraz Wisły Kraków.

Polskie kluby grają dziś w Lidze Konferencji

W czwartek na europejskie boiska wybiegną reprezentanci czterech polskich klubów. Czekają nas mecze: RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok (godz. 18:45), Szachtar Donieck - Legia Warszawa (18:45), Lincoln - Lech Poznań (21) i Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa (21). Wszystkie spotkania w kanałach sportowych Polsatu.

Piotr Jawor

Jacob Fearnley - Alexander Zverev. Skrót meczu Polsat Sport

Lech Poznań na inaugurację Ligi Konferencji rozbił 4:1 Rapid Wiedeń Lukasz Gdak East News

Edward Iordanescu jest trenerem Legii Warszawa od czerwca 2025 roku Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Amifico Pululu fot. Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East News East News