Mocna zapowiedź Radosława Majdana. "Polski klub wkrótce zagra w Lidze Mistrzów"

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Polskie kluby drugi sezon z rzędu rozpychają się w Lidze Konferencji. Tym razem Ekstraklasa ma w niej aż czterech przedstawicieli, którzy zbierają punkty do rankingu krajowego UEFA. - Liczę, że ta Liga Konferencji w ciągu trzech lat da nam Ligę Mistrzów - mówi w rozmowie z Interią Radosław Majdan, były bramkarz reprezentacji Polski. W czwartek kolejne mecze polskich drużyn: RC Strasbourg - Jagiellonia (godz. 18:45), Szachtar - Legia (18:45), Lincoln - Lech (21) i Sigma Ołomuniec - Raków (21). Wszystkie spotkania w kanałach sportowych Polsatu.

Piłkarze Legii także mogą dołożyć dziś kolejne punkty do rankingu krajowego UEFA
Piłkarze Legii także mogą dołożyć dziś kolejne punkty do rankingu krajowego UEFAPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Z jednej strony Liga Konferencji to najniższy poziom europejskich pucharów, z drugiej polskiej kluby ostatnio radzą sobie w niej naprawdę nieźle. W poprzednim sezonie Jagiellonia i Legia dotarły do ćwierćfinału, a w tym polska liga ma aż czterech przedstawicieli w fazie ligowej.

Choć pieniądze w Lidze Konferencji są mniejsze niż w Lidze Europy i nieporównywalne z Ligą Mistrzów, to jednak te rozgrywki na razie bardzo pomagają naszym klubom w awansie w rankingu krajowym UEFA. Obecnie Polska zajmuje już 13. miejsce, a dzięki kolejnym awansom w przyszłym sezonie w eliminacjach europejskich pucharów wystawimy pięć zespołów (zamiast czterech), z czego dwa w rywalizacji o Ligę Mistrzów (zamiast jednego).

- Liczę, że ta Liga Konferencji w ciągu trzech lat da nam Ligę Mistrzów. Jestem przekonany, że dzięki rankingowi, do którego punkty teraz zbieramy, zagramy w czwartej rundzie eliminacji. I wtedy do wygrania będzie już tylko jeden dwumecz - podkreśla Radosław Majdan.

Adriano Amorim i Stratos Svarnas w barwach Rakowa Częstochowa
Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa

Dziś polskie kluby mają okazję dorzucić kolejne punkty do rankingu, bo te dostaje się już za każdy remis. W tej kolejce Ligi Konferencji polskie kluby mogą liczyć jednak na znacznie więcej, bo Lech jest zdecydowanym faworytem spotkania z Lincoln, także większe szanse daje się też Rakowowi w starciu z Sigmą. Znacznie trudniejsze zadanie czeka Legię w Krakowie w meczu z Szachtarem oraz Jagiellonię w wyjazdowym meczu z RC Strasbourg.

Jednak nawet już dwie wygrane i dwie porażki mogą sprawić, że Polacy zaliczą kolejny awans w rankingu. I zdaniem Majdana nie będzie to przypadek, bo były bramkarz reprezentacji Polski z optymizmem patrzy na polską ligę, choć widzi także sporo mankamentów.

W tym oknie w Ekstraklasie wydano na transfery 41 mln euro, co jest totalnym rekordem, bo przed rokiem było to 20 mln euro. Mam nadzieję, że to będzie się nakręcać. A jeśli coraz trudniej będzie zdobyć mistrzostwo, to kluby coraz bardziej będą musiały się wzmacniać

- Ważne jednak, by do naszej ligi przychodzili zawodnicy nie tylko po to, by się odbudować, bo mam wrażenie, że tak było teraz w Lechu. Wówczas pozyskani piłkarze nie są w formie na te najważniejsze mecze o Ligę Mistrzów, bo przychodzi ona dopiero 2-3 miesiące później. Brakuje takiej jakości "od razu", że zawodnik wchodzi i gra. Choć z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że budowanie zespołu to proces - dodaje były zawodnik m. in. Pogoni Szczecin oraz Wisły Kraków.

Polskie kluby grają dziś w Lidze Konferencji

W czwartek na europejskie boiska wybiegną reprezentanci czterech polskich klubów. Czekają nas mecze: RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok (godz. 18:45), Szachtar Donieck - Legia Warszawa (18:45), Lincoln - Lech Poznań (21) i Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa (21). Wszystkie spotkania w kanałach sportowych Polsatu.

Piotr Jawor

Piłkarze drużyny w niebieskich strojach świętujący wspólnie na boisku podczas meczu, widoczne emocje i radość po zdobyciu bramki, w tle trybuny z kibicami.
Lech Poznań na inaugurację Ligi Konferencji rozbił 4:1 Rapid WiedeńLukasz GdakEast News
Trener w ciemnej kurtce tłumaczy coś grupie piłkarzy w szarych strojach podczas przerwy w meczu piłkarskim na zielonym boisku.
Edward Iordanescu jest trenerem Legii Warszawa od czerwca 2025 rokuGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Amifico Pululu
Amifico Pululufot. Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East NewsEast News

