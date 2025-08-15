Raków Częstochowa w meczu rewanżowym na wyjeździe pokonał klub Maccabi Hajfa 2:0 (wynik 2:1 w dwumeczu) i awansował do kolejnej fazy rozgrywek. Niestety, w mediach nie mówi się tyle o sukcesie polskiego klubu, co o skandalu, który miał miejsce podczas spotkania. W trakcie meczu kibice izraelskiej drużyny rozłożyli na trybunach skandaliczny transparent atakujący cały polski naród. "Mordercy od 1939 roku" - taki napis pojawił się na banerze. Było to oczywiste odniesienie do II wojny światowej i zasugerowanie, że za holokaust odpowiedzialni są właśnie Polacy.

Głos wobec skandalicznego gestu kibiców Maccabi Hajfa zabrał prezydent Karol Nawrocki. Lider polskiego narodu wprost powiedział, że takie typu zachowania są karygodne. "Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - napisał na portalu X.

Skandaliczne zachowanie kibiców rywali Rakowa Częstochowa. Minister sportu przemówił, apeluje do prezydenta UEFA

Od komentarza w tej sprawie nie powstrzymał się także minister sportu i turystyki, Jakub Rutnicki. Polityk nie widzi innej opcji niż ukaranie klubu, który w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Europy rywalizował z Rakowem Częstochowa.

"Nie ma akceptacji dla skandalicznego zachowania izraelskich kibiców wobec Polek i Polaków. Oczekujemy błyskawicznej i jednoznacznej reakcji UEFA. W trybie pilnym wystąpimy o wyciągnięcie konsekwencji wobec izraelskiego klubu. Areny sportu nie są miejscem propagowania kłamstw" - przekazał Rutnicki w komunikacie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Polski polityk na wpisie w mediach społecznościowych się jednak nie zatrzymał. Wkrótce potem poinformował o wysłaniu stosownego pisma do prezydenta UEFA. "Nie ma naszej zgody na zakłamywanie historii i hańbienie polskich barw narodowych. Skandaliczne zachowanie kibiców izraelskiego klubu musi być natychmiast napiętnowane i potępione - dlatego kierujemy pismo do Prezydenta UEFA. Wnosimy o pilną reakcję i wyciągnięcie surowych kar" - przekazał na platformie X.

