Miliony euro w kasie - Lech już pobił rekord, ale daleko mu do Legii i Rakowa

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

Dwa polskie kluby zagrają w 1/8 finału Ligi Konferencji (transmisje w Polsacie Sport, relacje na interia.pl). Lech Poznań już zarobił najwięcej w historii występów w europejskich pucharach. A gdyby wyeliminował Szachtara Donieck i awansował do ćwierćfinału, przekroczyłby barierę 10 mln euro. Rakowowi Częstochowa do rekordu jeszcze daleko, bo choć dwa sezony temu występ w Lidze Europy zakończył w fazie grupowej, to i tak do klubowej kasy wpłynęło prawie 14 mln euro.

Czterech piłkarzy Lecha Poznań w niebieskich koszulkach świętuje gola na tle trybun i transparentu.
Lech zagra o ćwierćfinał Ligi Konferencji i 1,3 mln euroLukasz GdakEast News

Niemal z roku na rok rosną nagrody finansowe od UEFA za występy w europejskich pucharach. Polskie drużyny ostatnio świetnie radzą sobie w Lidze Konferencji. Tyle że to najmniejsza żyła złota, choć i tak jak na polską ligę, to ogromne dochody. W ubiegłym sezonie za awans do ćwierćfinału LK wpływy Legii osiągnęły prawie 11 mln euro (10,83), a Jagiellonii ponad 9,5 mln euro (9,58).

Odpadły w tej samej rundzie, ale przychody się różnią, bo UEFA dodatkowe pieniądze daje na podstawie tzw. value pillar, czyli w dużym uproszczeniu w ramach rankingu historycznego.

Zobacz również:

Kibice Lecha zdemolowali sektor gości w Łodzi. Teraz wydali oświadczenie
Ekstraklasa

Demolka na trybunach w Łodzi. Tak zareagowali kibice Lecha. "Nie będziemy tolerować"

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

    Jaka jest różnica między nagordami w poszczególnych pucharach, pokazują choćby wpływy Legii sprzed niemal dziesięciu lat. Wtedy klub ze stolicy zagrał w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a potem jeszcze w jednej rundzie Ligi Europy. Za sezon 2016/2017 zarobił 28 mln euro. To polski rekord. Kolejny przykład? Raków w sezonie 2023/2024 odpadł w decydującej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów i zagrał w grupie Ligi Europy. Do klubowej kasy wpłynęło prawie 14 mln euro.

    Lech do tej pory największe wpływy miał w sezonie 2022/2023. Szyko odpadł z eliminacji LM, ale w Lidze Konferencji dotarł aż do ćwierćfinału. W raporcie finansowym UEFA czytamy, że w nagrodę dostał 8,4 mln euro.

    Zobacz również:

    Kibice Lecha Poznań
    Ekstraklasa

    Szok na Widzewie. Dla takich "kibiców" gości zamknąłbym sektor na każdym stadionie

    Andrzej Klemba
    Andrzej Klemba

      W tych dokumentach są też przychody z poprzednich sezonów. I tak za dotarcie do 1/16 finału Ligi Europy w sezonie 2010/2011 Lech zarobił 3,08 mln euro. Faza grupowa tych samych rozgrywek pięć lat później - 4,02 mln euro. Podobny wynik w sezonie 2020/2021 - 6,53 mln euro.

      W trwającej Lidze Konferencji Lech już ma pewne 9,43 mln euro (około 7 mln euro za rundy kwalifikacyjne, awans do fazy ligowej i do pucharowej, a reszta z value pillar), a więc pobił klubowy rekord. Jeśli pójdzie krok dalej, przekroczy 10 mln euro. Awans do ćwierćfinału jest bowiem warty 1,3 mln euro.

      Zobacz również:

      Osman Bukari stracił miejsce nawet w kadrze meczowej
      Ekstraklasa

      Zaskakująca rola najdroższego zawodnika ekstraklasy. Odstawiony przez trenera dostał kwiaty i się zaczęło

      Andrzej Klemba
      Andrzej Klemba

        Raków zarobił tylko trochę mniej - na 9,16 mln euro składa się 7,92 mln euro za wyniki sportowe (zdobył więcej punktów w fazie ligowej i bezpośrednio awansował do 1/8 finalu) i 1,24 mln z value pillar. Żeby pobić klubowy rekord, musiałby dotrzeć do finału rozgrywek.

        Zobacz również:

        Piłkarze Rakowa Częstochowa
        Liga Konferencji

        Odkrycie przed meczem Rakowa. Lepiej być nie mogło, na liście nawet Rosjanie

        Wojciech Kulak
        Wojciech Kulak
        Czterech piłkarzy drużyny w niebieskich koszulkach cieszy się na boisku, w tle tłum kibiców i widoczne barwy klubowe, piłkarze kierują się razem w stronę aparatu w atmosferze radości.
        Lech PoznańLukasz GdakEast News
        Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach świętuje razem na boisku podczas meczu, część graczy obejmuje się i wymienia gesty radości. Na trybunach widać kibiców oraz fragmenty stadionu.
        Raków CzęstochowaPrzemek Swiderski/REPORTEREast News
        Joao Fonseca - Jannik Sinner. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja