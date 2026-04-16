Aktualny sezon układa się bardzo korzystnie dla Szachtara Donieck. Ukraiński klub zmierza po kolejne w historii klubu mistrzostwo kraju. Drużyna prowadzona przez Ardę Turana jest również bliska awansu do 1/2 finału Ligi Konferencji. W drodze do tego sukcesu aż roi się od polskich akcentów.

Najważniejszym z nich jest fakt, że Szachtar domowe mecze w europejskich pucharach rozgrywa na stadionie Wisły Kraków. Wszystko spowodowane jest rzecz jasna atakiem Rosji na terytorium Ukrainy, co uniemożliwia rozgrywanie spotkań pod egidą UEFA za naszą wschodnią granicą. To nie pierwszy raz, gdy Szachtar gości w Polsce - w sezonie 2022/23 mecze Ligi Mistrzów rozgrywali na obiekcie Legii Warszawa.

To właśnie warszawski klub był jednym z przeciwników Szachtara w fazie ligowej Ligi Konferencji. Wówczas po dwóch bardzo widowiskowych golach Rafała Augustyniaka Legia wygrała 2:1. W ostatecznym rozrachunku Legia odpadła z rozgrywek, a Ukraińcy trafili do fazy pucharowej. W niej bez większych problemów poradzili sobie z Lechem Poznań.

Szachtar Donieck złamał prawo. W konsekwencji zapłaci milionową karę

Szachtar w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Konferencji wygrał 3:0 z AZ Alkmaar i jest już o krok od najlepszej czwórki rozgrywek. Taki scenariusz oznacza, że w Krakowie Szachtar rozegra w tym sezonie jeszcze jeden mecz. Rywal najprawdopodobniej będzie angielski Crystal Palace, przeciwnik bardzo atrakcyjny dla polskiego kibica.

W ostatnich dniach "Gazeta Krakowska" rozpisywała się o tym, jak bardzo Wisła Kraków skorzystała na współpracy z Szachtarem. Oszacowano, że z tytułu gry przy Reymonta pierwszoligowiec zarobi około pięciu milionów złotych. Na dodatek istnieje spora szansa, że Szachtar w Krakowie rozegra mecze europejskich pucharów również w kolejnym sezonie.

Jak donosi ukraińska prasa, przelew skierowany do Krakowa nie będzie jedynym kosztownym wydatkiem dla Szachtara. Według informacji "Forbesa" ukraiński klub został ukarany grzywną za złamanie tamtejszych przepisów prawnych. Szachtar odpowie za umieszczenie na swojej stronie reklam zakładów bukmacherskich, w których wykorzystano wizerunki osób poniżej 21. roku życia. Jest to wbrew ukraińskiemu prawu.

"Forbes" powołując się na komunikat państwowej agencji PlayCity poinformował o karze dla Szachtara wynoszącej ponad 5 milionów hrywien, co w przeliczeniu na naszą walutę daję kwotę ponad 400 tysięcy złotych. Na początku roku podobną karą otrzymał inny znany ukraiński klub Dynamo Kijów.

Szachtar Donieck będzie kolejnym rywalem Legii w Lidze Konferencji

Piłkarze Szachtara Donieck AFP

Kibice Szachtara Donieck Michal Klag East News

