Michał Skóraś miał wkrótce ruszyć do Europy. Od Fiorentiny się odbił

Michał Skóras to oczywisty kandydat na najbliższy transfer Lecha Poznań, może już tego lata. Piłkarz sam w studiu telewizyjnym przed meczem z Fiorentiną opowiadał, że to dla niego sprawdzian, czy do Europy się nadaje. Zwłaszcza że to właśnie Fiorentina chciała go kupić. Konfrontacja wypadła fatalnie - Michał Skóraś nie zagrał tak, jak w poprzednich meczach pucharowych.