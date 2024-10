Miał "skasować" Lewandowskiego. Masakra. "9 kontaktów z piłką, zero strzałów"

Czy ktoś zauważył, że w czwartkowy wieczór przeciwko Legii zagrał Vitor Roque? To ten sam zawodnik, który na początku tego roku przybywał do Barcelony, by posadzić na ławce Roberta Lewandowskiego i "stać się egzekutorem na lata". Po pierwszym półroczu został wypożyczony do Betisu Sewilla. Za udział w meczu przy Łazienkowskiej został oceniony przez kataloński "Sport" więcej niż surowo. "Występ niemal upiorny. Dziewięć kontaktów z piłką, zero strzałów na bramkę" - czytamy.