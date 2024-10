Miał lecieć samolotem, który się rozbił. Odrzucił miliony dolarów

Był marzec 2015 roku. Szwedzki klub piłkarski Dalkurd FF , którego trenerem był Andreas Braennstroem , był na obozie w Barcelonie. Drużyna miała wracać do kraju z przesiadką w Duesseldorfie.

Ekipa przybyła na lotnisko, ale na miejscu zorientowała się, że musiałaby jeszcze długo czekać na lot do Duesseldorfu. Piłkarze i trenerzy w ostatniej chwili zmienili jednak plany . Zobaczyli, że będzie można skrócić czas i wymienili bilety na inne loty , w tym do Monachium i Zurychu.

Dlaczego piłkarze w ostatniej chwili zmienili bilety? Uniknęli katastrofy

Jak się później okazało, ta decyzja uratowała im życie. Samolot Airbus-A320 na trasie z Barcelony do Duesseldorfu rozbił się w rejonie Alp Południowych na wschodzie Francji. Za katastrofę samolotu odpowiedzialny był pilot niemieckich linii lotniczych Germanwings. W ten sposób popełnił samobójstwo.

- Mieliśmy lecieć tym lotem. Czekaliśmy na odprawę z pozostałymi. To nierealne - powiedział wtedy "Aftonbladet" ówczesny dyrektor sportowy Dalkurd FF Adil Kizil .

- Mieliśmy do wyboru cztery loty, a nasi zawodnicy wybrali trzy z nich. Bądźmy szczerzy, mieliśmy dużo szczęścia - dodał, tłumacząc, że zmiana trasy była próbą wcześniejszego powrotu do domu.

Po latach trener Braennstroem, który również miał lecieć przez Duesseldorf, wrócił do wydarzeń sprzed prawie 10 lat na łamach Sport.cz.:

Odrzucił miliony dolarów i zdecydował się na pracę za naszą południową granicą

48-letni Szwed, który w przeszłości był świetnie zapowiadającym się piłkarzem, ale jego karierę przerwała poważna kontuzja, do FK Mlada Boleslav, klubu z miasta Skody, trafił w czasie eliminacji w europejskich pucharach. I to pomiędzy jednym a drugim meczem trzeciej rundy kwalifikacji, co było dosyć nietypowe.