Lech Poznań w 2015 roku został pierwszym polskim klubem w historii, który wygrał wyjazdowy mecz we Włoszech i stało się to właśnie w spotkaniu z Fiorentiną. To ciekawa statystyka, ale odnosząca się do historii. Statystyki Fiorentiny - ćwierćfinałowego rywala Lecha - w tej edycji Ligi Konferencji robią wielkie wrażenie.