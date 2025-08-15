Łukasz Gikiewicz: Skandale, klęski i triumfy - w trzy godziny!

Transparent na wyjazdowym meczu Rakowa Częstochowa skomentował prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, minister sportu, a nawet sam prezydent Rzeczpospolitej. "Obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej", napisał Karol Nawrocki. "Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa", dodał. I trudno się tak stanowczej reakcji dziwić, bo obrzydliwa (i kłamliwa!) była była skierowana do Polaków treść: "Mordercy od 1939 roku".

Jeśli UEFA potrafiła sowicie karać czy zamykać trybuny polskim klubom za znacznie mniejsze kontrowersje, nawet te bardzo mocno naciągane, to kara dla Maccabi powinna być bezlitosna. Pytanie, czy w ogóle powinno do takiego meczu dojść? Gdyby to ode mnie zależało, kluby izraelskie obecnie mogłyby grać w rozgrywkach międzynarodowych - ale z tymi rosyjskimi.

Gratulację należą się natomiast Rakowowi, który potrafił się postawić na trudnym (dosłownie, o czym świadczy choćby przepychanka na… przedmeczowym treningu) terenie. Świetnie bronił Kacper Trelowski, bardzo solidnie wyglądała trójka defensorów oraz środek pola, w którym rządzili Oskar Repka i Peter Bararth. Ten drugi strzelił bramkę, odrabiając tym samym straty z pierwszego meczu, a gola na wagę awansu do play-offów o Ligę Konferencji z jedenastu metrów zdobył Diaby-Fadiga.

Byli koledzy z zespołu napastnika Rakowa również dotarli do czwartej rundy, choć mam mały kamyczek dla białostockiego ogródka. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkie korzyści przynoszą zdobywane przez polskie drużyny punkty do rankingu UEFA. Jagiellonia wygrała pierwszy mecz, wygrywała w drugim już 2:0. Była pewna awansu. Ale zabrakło jej koncentracji. Stracone w samej końcówce meczu dwie bramki nie zabrały awansu, humorów kibiców ze stolicy Podlasia pewnie też nie popsuły, ale ważna część punktu do rankingu klubowego została w sposób frajerski stracona. Kompletnie niepotrzebnie.

Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że do Ligi Konferencji awansował komplet polskich drużyn. Do Rakowa i Jagiellonii dołączyła bowiem Legia Warszawa, chociaż ten "awans" polegał na odpadnięciu z walki o Ligę Europy. Jestem tym faktem dość mocno zaskoczony. Po pierwsze, drużyna Edwarda Iordanescu od początku sezonu prezentuje się naprawdę solidnie. Wygrany w dobrym stylu Superpuchar Polski zapoczątkował serię zwycięstw, odniesionych na polskim i europejskim podwórku. Z Arką Gdynia (0:0) brakowało szczęścia i skuteczności, bo sytuacji nie brakowało. Z GKS Katowice (3:1) też pachniało stratą punktów, ale po raz kolejny w przypadku "Wojskowych" imponowała gra do końca.

I przychodzi AEK Larnaka, wyrzucając do kosza dotychczasową formę zdobywców krajowego pucharu. Jakby efekt nowej miotły kompletnie na Karola Angielskiego i spółkę nie działał. Polski napastnik na Łazienkowskiej, podobnie jak w pierwszym meczu, znów trafił do siatki bramki strzeżonej przez Kacpra Tobiasza. Tym razem pomagał sobie jednak ręką, przez co gola anulował VAR. W 52. minucie już nic kontaktowej, a jednocześnie ustalającej wynik rewanżu bramki Cypryjczykom nikt i nic zabrać nie mogło.

To kompletnie wyssało z gospodarzy energię, której od samego początku nie brakowało. Szybkie dwie bramki wprawiły trybuny w stolicy Polski w ekstazę. Wydawało się, że nic już tej fali nie powstrzyma. Tobiasz zresztą też podzielił się tym wrażeniem w pomeczowym wywiadzie. Brakowało tylko jednej bramki do wyrównania stanu dwumeczu. Brzmiało jak formalność. Tak samo jak sytuacja Rajovicia. Sprowadzony za duże pieniądze napastnik fatalnie jednak przestrzelił w prostej sytuacji. Zamiast 3:0 - blokada. Legia nie potrafiła już wrócić do tego spotkania.

Rozumiem, że legioniści stawiali wszystko na jedną szalę. W teorii: nie mieli nic do stracenia. Sposób, w jaki pozwalali na kontrataki gościom, nie miał jednak wiele wspólnego z odwagą. Raczej z głupotą.

Światełkiem w tunelu mogła być głupia czerwona kartka dla Gnaliego. Łącznie z doliczonym czasem, Legia miała 25 minut gry w przewadze. Wyglądała w tym czasie bardzo kiepsko. Szkoda, bo mam poczucie, że można było odrobić nawet większą stratę od trzybramkowej. AEK grała momentami naprawdę źle. Proste błędy techniczne, irracjonalne decyzje, złe ustawienie - odnosiłem wrażenie, że mieliby problem z uplasowaniem się w górnej tabeli Ekstraklasy. A jednak nie mieli problemu z Legią. Wbili jej pięć bramek w dwóch meczach. I koniec końców, zasłużenie awansowali dalej. To najlepiej obrazuje, jak źle zagrała Legia.

Wciąż możliwy jest jednak scenariusz, w którym wszystkie polskie kluby punktują w fazie ligowej. Ponadto Lech może to robić nie w sześciu, jak w Lidze Konferencji, a w ośmiu meczach Ligi Europy. I za ten scenariusz pozostaje trzymać kciuki.

