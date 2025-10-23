Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lincoln - Lech Poznań. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Lech Poznań w drugim meczu fazy ligowej Ligi Konferencji zmierzy się z drużyną Lincolnu. "Kolejorz" po kapitalnym zwycięstwie nad Rapidem Wiedeń jest zdecydowanym faworytem tego spotkania. O której godzinie mecz Lincoln Red Imps - Lech Poznań? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo, stream. Program TV. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Luis Palma w barwach Lecha Poznań
Luis Palma w barwach Lecha PoznańPAWEL JASKOLKANewspix.pl

Mecz Lincoln Red Imps - Lech Poznań w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lech Poznań - Rapid Wiedeń. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Lincoln - Lech Poznań. Liga Konferencji. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Lech Poznań znakomicie rozpoczął swój udział w tegorocznej Lidze Konferencji. Mistrz Polski w pierwszym meczu, mimo że nie był faworytem, rozbił przed własną publicznością Rapid Wiedeń 4:1. "Kolejorz" nie przegrał już od sześciu spotkań, ale w tym czasie dwukrotnie poważnie rozczarował swoich kibiców, wypuszczając zwycięstwa z Rakowem Częstochowa i Pogonią Szczecin. Mimo to piłkarze Nielsa Frederiksena są zdecydowanymi faworytami w starciu z Lincoln Red Imps.

Drużyna Lincolnu to 29-krotny mistrz Gibraltaru, który od siedmiu lat nie wypuścił już tytułu mistrzowskiego z rąk, a w obecnych rozgrywkach w pięciu konfrontacjach odniósł pięć zwycięstw. Lincoln tegoroczną grę w Europie zaczął od eliminacji Ligi Mistrzów i przeszedł niemal taką samą ścieżkę, co Lech. Najpierw wygrał dwumecz z Vikingurem, ale w kolejnej rundzie przegrał już z Crveną Zvezdą, późniejszym pogromcą "Kolejorza". Po spadku do eliminacji Ligi Europy Gibraltarczycy pokonali armeński Noah, a następnie zostali rozbici w dwumeczu 1:9 przez portugalski Sporting Braga. To sprawiło, że Lincoln ostatecznie gra w Lidze Konferencji.

Mecz Lincoln Red Imps - Lech Poznań w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Liga Konferencji
2 kolejka
23.10.2025
21:00
Do meczu:
Wszystko o meczu

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1.

Zobacz również:

Czesław Michniewicz
Ekstraklasa

Poważne oskarżenia pod adresem Michniewicza. Ujawnia szokującą prawdę o byłym trenerze

Igor Szarek
Igor Szarek
Piłkarze drużyny w niebieskich strojach świętujący wspólnie na boisku podczas meczu, widoczne emocje i radość po zdobyciu bramki, w tle trybuny z kibicami.
Lech Poznań na inaugurację Ligi Konferencji rozbił 4:1 Rapid WiedeńLukasz GdakEast News
Dwóch piłkarzy podczas walki o piłkę na murawie, jeden upada na ziemię, drugi biegnie tuż za nim, a w tle widoczni kibice na trybunach.
Lech Poznań - Pogoń Szczecin. Taofeek Ismaheel (w niebieskiej koszulce) i Mor NdiayeJakub KaczmarczykPAP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja