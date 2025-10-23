Lincoln - Lech Poznań. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Lech Poznań w drugim meczu fazy ligowej Ligi Konferencji zmierzy się z drużyną Lincolnu. "Kolejorz" po kapitalnym zwycięstwie nad Rapidem Wiedeń jest zdecydowanym faworytem tego spotkania. O której godzinie mecz Lincoln Red Imps - Lech Poznań? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo, stream. Program TV. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Lincoln Red Imps - Lech Poznań w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Lech Poznań znakomicie rozpoczął swój udział w tegorocznej Lidze Konferencji. Mistrz Polski w pierwszym meczu, mimo że nie był faworytem, rozbił przed własną publicznością Rapid Wiedeń 4:1. "Kolejorz" nie przegrał już od sześciu spotkań, ale w tym czasie dwukrotnie poważnie rozczarował swoich kibiców, wypuszczając zwycięstwa z Rakowem Częstochowa i Pogonią Szczecin. Mimo to piłkarze Nielsa Frederiksena są zdecydowanymi faworytami w starciu z Lincoln Red Imps.
Drużyna Lincolnu to 29-krotny mistrz Gibraltaru, który od siedmiu lat nie wypuścił już tytułu mistrzowskiego z rąk, a w obecnych rozgrywkach w pięciu konfrontacjach odniósł pięć zwycięstw. Lincoln tegoroczną grę w Europie zaczął od eliminacji Ligi Mistrzów i przeszedł niemal taką samą ścieżkę, co Lech. Najpierw wygrał dwumecz z Vikingurem, ale w kolejnej rundzie przegrał już z Crveną Zvezdą, późniejszym pogromcą "Kolejorza". Po spadku do eliminacji Ligi Europy Gibraltarczycy pokonali armeński Noah, a następnie zostali rozbici w dwumeczu 1:9 przez portugalski Sporting Braga. To sprawiło, że Lincoln ostatecznie gra w Lidze Konferencji.
