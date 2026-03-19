Liga Mistrzów bez eliminacji? Dziś polskie kluby liczą na cud

Piotr Jawor

Po ostatniej kolejce polskie kluby zamiast odrabiać, powiększyły stratę do rywali w rankingu krajowym UEFA. To oznacza, że 10. pozycja w tym zestawieniu coraz bardziej się oddala, choć matematycznie mamy na nią jeszcze szanse. Więcej wiadomo będzie po dzisiejszych rewanżowych spotkaniach 1/8 finału Ligi Konferencji: Raków Częstochowa - Fiorentina (godz. 18:45, transmisja w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1) oraz Szachtar Donieck - Lech Poznań (godz. 21, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 2).

Mikael Ishak w niebieskiej koszulce z dłonią na ustach, w tle rozmyty stadion i mężczyzna w szaliku
Mikael Ishak, Niels FrederiksenGrzegorz Wajda/REPORTER, Piotr MatusewiczEast News

Po pierwszych spotkaniach sytuacja polskich klubów jest zła. Rakowowi o awans będzie trudno (we Włoszech przegrał 1:2), a Lechowi bardzo trudno (w Poznaniu było 1:3). Te wyniki odbiły się także na rankingu krajowym UEFA, w którym polskie kluby straciły do rywali.

Polska obecnie zajmuje 12. miejsce, a marzeniem jest awans na 10., które w sezonie 2027/2028 daje grę w fazie ligowej Ligi Mistrzów bez eliminacji. Nasze kluby miały gonić znajdujących się wyżej Greków oraz Czechów, ale tydzień temu jeszcze się od nich oddaliły. Lech i Raków do zestawienia nie dołożyły bowiem nic, Czesi 0,2 punktu, a Grecy 0,8. W tej sytuacji Grecy mają od Polaków 1,662 punktu więcej, a Czesi - 2,275.

Zobacz również:

Mecz we Florencji był zacięty i przed rewanżem Raków nie jest bez szans
Liga Konferencji

Raków już raz pomścił polskie drużyny. Teraz znów może zdjąć fatum. "Byli katem"

Andrzej Klemba
Andrzej Klemba

Biorąc pod uwagę etap rozgrywek oraz prawdopodobieństwo awansu Lecha i Rakowa do ćwierćfinału, to szanse na zajęcie 10. miejsca są już niemal iluzoryczne. Niemniej jednak, w kontekście rankingu ważne dla polskich klubów będą także dzisiejsze spotkania: Betis Sevilla - Panathinaikos Ateny (rewanż 1/8 finału Ligi Europy) oraz NK Celje - AEK Ateny, Sparta Praga - AZ Alkmaar i FSV Mainz - Sigma Ołomuniec (rewanże 1/8 finału Ligi Konferencji).

Raków - Fiorentina i Szachtar - Lech. Gdzie i kiedy oglądać mecze?

Dziś rewanżowe spotkania 1/8 finału Ligi Konferencji. Raków Częstochowa w Sosnowcu podejmuje Fiorentinę (godz. 18:45, transmisja w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1), a Szachtar Donieck w Krakowie Lecha Poznań (godz. 21, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 2).

PJ

Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach świętuje razem na boisku podczas meczu, część graczy obejmuje się i wymienia gesty radości. Na trybunach widać kibiców oraz fragmenty stadionu.
Raków CzęstochowaPrzemek Swiderski/REPORTEREast News
Dwaj piłkarze w białych strojach starają się zdobyć piłkę podczas meczu, podczas gdy zawodnik w czerwono-niebieskim stroju próbuje przeszkodzić w ich akcji, a w tle widoczni są kibice na trybunach.
Mecz Raków Częstochowa - Lech Poznań w ramach 6. kolejki EkstraklasyEmilia Krawczyk/REPORTEREast News
Czterech piłkarzy drużyny w niebieskich koszulkach cieszy się na boisku, w tle tłum kibiców i widoczne barwy klubowe, piłkarze kierują się razem w stronę aparatu w atmosferze radości.
Lech PoznańLukasz GdakEast News
Barkom-Każany Lwów - PGE GiEK Skra Bełchatów. Skrót meczuPolsat Sport

