Liga Mistrzów bez eliminacji? Dziś polskie kluby liczą na cud

Po pierwszych spotkaniach sytuacja polskich klubów jest zła. Rakowowi o awans będzie trudno (we Włoszech przegrał 1:2), a Lechowi bardzo trudno (w Poznaniu było 1:3). Te wyniki odbiły się także na rankingu krajowym UEFA, w którym polskie kluby straciły do rywali.

Polska obecnie zajmuje 12. miejsce, a marzeniem jest awans na 10., które w sezonie 2027/2028 daje grę w fazie ligowej Ligi Mistrzów bez eliminacji. Nasze kluby miały gonić znajdujących się wyżej Greków oraz Czechów, ale tydzień temu jeszcze się od nich oddaliły. Lech i Raków do zestawienia nie dołożyły bowiem nic, Czesi 0,2 punktu, a Grecy 0,8. W tej sytuacji Grecy mają od Polaków 1,662 punktu więcej, a Czesi - 2,275.

Biorąc pod uwagę etap rozgrywek oraz prawdopodobieństwo awansu Lecha i Rakowa do ćwierćfinału, to szanse na zajęcie 10. miejsca są już niemal iluzoryczne. Niemniej jednak, w kontekście rankingu ważne dla polskich klubów będą także dzisiejsze spotkania: Betis Sevilla - Panathinaikos Ateny (rewanż 1/8 finału Ligi Europy) oraz NK Celje - AEK Ateny, Sparta Praga - AZ Alkmaar i FSV Mainz - Sigma Ołomuniec (rewanże 1/8 finału Ligi Konferencji).

Raków - Fiorentina i Szachtar - Lech. Gdzie i kiedy oglądać mecze?

Dziś rewanżowe spotkania 1/8 finału Ligi Konferencji. Raków Częstochowa w Sosnowcu podejmuje Fiorentinę (godz. 18:45, transmisja w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1), a Szachtar Donieck w Krakowie Lecha Poznań (godz. 21, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 2).

PJ

Raków Częstochowa Przemek Swiderski/REPORTER East News

Mecz Raków Częstochowa - Lech Poznań w ramach 6. kolejki Ekstraklasy Emilia Krawczyk/REPORTER East News

Lech Poznań Lukasz Gdak East News

