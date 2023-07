Liga Konferencji. Potężne kłopoty Legii w Azji. Cztery gole, rewanż wielką niewiadomą

Kłopoty Legii w Kazachstanie. Pierwszy cios już w premierowym kwadransie

Polski zespół natychmiast ruszył do odrabiania strat, ale w żaden sposób nie przekładało się to na boiskowe profity. Współpraca duetu napastników - Marca Guala i Tomasza Pekharta - układała się co najwyżej średnio. Do tego blok defensywny przeciwnika funkcjonował bez zarzutu.