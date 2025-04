Liga Konferencji jest stworzona pod nas. Na razie nie wychylajmy się dalej

Widać, jaki postęp zrobiła Jagiellonia pod każdym względem. Ajax wcześniej przyjeżdżał i robił co chciał. Gdyby w czwartek murawa trochę była bardziej równa, to po podaniu Churlinova Hansen powinien wyprowadzić Jagiellonię już w pierwszej połowie na prowadzenie i różnie ten mecz mógłby się potoczyć. Kapitalna atmosfera, kapitalnie się ogląda drużynę trenera Siemieńca. Na ten moment gra najładniejszy futbol w naszej lidze.

Wydaje mi się, że oglądałem na własne oczy trzech zawodników, którzy zadebiutują w niedalekiej przyszłości w naszej reprezentacji, jestem pewny na 100 procent - bramkarz Sławek Abramowicz, stoper Mateusz Skrzypczak i prawy obrońca Norbert Wojtuszek , który przeszedł z Górnika Zabrze. Chapeau bas dla dyrektora Masłowskiego, który w zimę za niewielkie pieniądze jak na polski rynek ściągnął defensora, który w tym dwumeczu pokazał, że ma wszystko. Od niego się zaczęła ta pierwsza akcja w pierwszej połowie, gdy Jagiellonia była bliska strzelenia gola. Kwestią czasu jest, by ta trójka zapukała mocniej do kadry.

Łukasz Gikiewicz: "Liga Konferencji to idealne rozgrywki dla polskich drużyn"

Co najważniejsze, pokazała co to odwaga. Tego brakowało mi w pierwszym spotkaniu Legii z Chelsea na Łazienkowskiej. Drugi mecz "Wojskowych" pokazał, że można walczyć, zagrali bardzo fajne spotkanie, są pierwszym polskim zespołem, który wygrał na angielskim terenie w europejskich pucharach. Mogli wygrać wyżej, mieli większy współczynnik goli oczekiwanych. Mogło szokować, że Tomas Pekhart wyszedł jako napastnik i kapitan i mimo małej liczby minut w tym sezonie ciągle pracował, nie obrażał się i był jednym z lepszych zawodników. Utrzymywał piłkę, wychodził do podań prostopadłych, wywalczył rzut karny. Szkoda tego pierwszego spotkania, bo w nim Legia nie zagroziła, schowała się za podwójną gardą, bała się Chelsea. W czwartek gwiazdeczki Enzo Mareski były same sobie winne, Legia to wykorzystała.