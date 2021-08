Kapitan reprezentacji Anglii znalazł się w 25-osobowej kadrze na to spotkanie, ale pozostał w Anglii, aby pracować formą, tak postanowiły obie strony.

Ewentualny udział napastnika w Lidze Konferencji nie byłby przeszkodą w występach w Lidze Mistrzów, gdyby do skutku doszedł jego transfer do Manchesteru City.



Kane po raz pierwszy trenował z zespołem dopiero we wtorek, a było to związane z izolacją, której musiał się poddać ze względu na wakacje na Bahamach i brytyjskie przepisy odnoszące się do COVID-19.



Nie wziął więc udziału w pierwszej kolejce Premier League, kiedy "Koguty" pokonały na własnym stadionie "Obywateli" 1-0.

