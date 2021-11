Sytuacja w grupie H, w której występuje Kajrat jest już jasna. Awans wywalczą Basel i Karabach Agdam. Starcie ze szwacjarską drużyną miało jednak dla drużyny z Kazachstanu prestiżowy wymiar - walczyła ona o pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach.

Do przerwy gospodarze prowadzili 2-1, lecz dali sobie wydrzeć wygraną. Jakby tego było mało, spotkanie kończyli w "10" po tym, jak czerwoną kartkę obejrzał Worogowski. Jacek Góralski zaliczył pełne 90 minut, a w pierwszej połowie obejrzał żółtą kartkę.



Kajrat Ałmaty - FC Basel 2-3 (1-2)



W wyjściowej "11" swojego zespołu znalazł się też Tymoteusz Puchacz. Union grał z Maccabi Hajfa "o życie" - ewentualna porażka przekreślała jego szanse na awans. W pierwszej części gry bardzo zdecydowaną przewagę mieli gospodarze i choć nie udało się jej potwierdzić golem, sytuacja gości nie wyglądała zbyt dobrze.



Dość niespodziewanie to oni objęli jednak prowadzenie. W 66. minucie trafił Ryerson. Dwie minuty wcześniej z boiska zszedł Puchacz. Więcej goli już w meczu nie padło.



Maccabi Hajfa - Union Berlin 0-1 (0-0)



Kamil Grabara stanął w bramce z FC Kopenhaga, które na wyjeździe grało z Lincoln Red Imps. Drużyna z Gibraltaru miała katastrofalny bilans - cztery porażki i różnicę bramek 2-11. Trudno było spodziewać się, by nawiązała walkę z Duńczykami.



Ci już po 7 minutach gry prowadzili 2-0 dzięki bramkom Johanessona i Leragera. Taki wynik utrzymał się na tablicy do końca pierwszej części gry. Po zmianie stron na 0-3 podwyższył Boving. Czwarty cios wyprowadził w 73. minucie Hojlund.



Lincoln Red Imps - FC Kopenhaga 0-4 (0-2)

W meczu PAOK-u Saloniki ze Slovanem w Bratysławie z ławki wszedł Karol Świderski, który jednak nie dał greckiej drużynie gola.



