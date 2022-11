Lider Lecha Poznań przyznaje: "Nie chciałem Bodø w losowaniu". Podaje powód

Po losowaniu Ligi Konferencji: Lech w Norwegii na sztucznej trawie

- Bodø/Glimt to była jedna z drużyn, na które nie chciałem trafić. To drużyna z boiskiem ze sztuczną trawą, a nie przepadam za sztuczną nawierzchnią - mówi Radosław Murawski w rozmowie z Meczykami. - Chciałem grać z Lazio, chciałem trafić na najmocniejszego rywala, ale nie mam nic przeciwko, by trafić do Rzymu w dalszej części Ligi Konferencji. Na szczęście na Karabach nie trafiliśmy, ale trafiliśmy na rywala ze sztuczną trawą. Ale też nie jest tak, że jestem bardzo niezadowolony. Musimy zrobić swoje. To chyba dla nas ok, że gramy rewanż w Poznaniu - dodawał Radosław Murawski.