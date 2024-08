Legia z awansem, ale co zrobił Feio? Obraźliwy gest, potem wielka awantura

Piłkarze Legii Warszawa w czwartkowy wieczór musieli się sporo napocić, by zrealizować swój cel, ale... ostatecznie zaliczyli "zwycięski remis" z Broendby IF i wywalczyli sobie awans do fazy play-off eliminacji Ligi Konferencji. Po końcowym gwizdku emocje jednak nie opadły - trener "Wojskowych" Goncalo Feio pokazał obraźliwy gest w stronę kibiców rywali, a do tego na boisku zaczęła się przepychanka między graczami obu stron.