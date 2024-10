Legia Warszawa z rekordem. To nie udało się jeszcze żadnemu polskiemu klubowi

Legia Warszawa zanotowała w czwartek drugie z rzędu zwycięstwo w Lidze Konferencji. Biorąc pod uwagę europejskie rozgrywki, "Wojskowi" notują do tej pory bardzo udaną kampanię.

Legia Warszawa z pewnym zwycięstwem w Serbii

Jeszcze niedawno głośny był temat możliwego zwolnienia Goncalo Feio . Legia Warszawa nie była ukontentowana wynikami w PKO BP Ekstraklasie, gdzie na przełomie września i października zespół rozegrał cztery spotkania, a nie wygrał żadnego z nich. Portugalczyk nadal jest na cenzurowanym, ale jedno jest pewne: jego metody działają w Europie, na co kolejny dowód otrzymaliśmy w miniony czwartek.

To świetne wieści nie tylko dla samych warszawiaków, którzy po dwóch kolejkach zajmują trzecie miejsce w klasyfikacji Ligi Europy. Zwycięstwo "Wojskowych" (i Jagiellonii Białystok) pomogło poprawić sytuację polskiej piłki w rankingu UEFA .

Legia z rekordem. Odrodzenie polskiej piłki w europejskich pucharach?

Rywalizacja w europejskich pucharach przez minione dekady była cierniem w boku polskiej piłki nożnej. Żyliśmy sukcesami Legii Warszawa, Górnika Zabrze czy Widzewa Łódź z zamierzchłych czasów. Tymczasem w XXI wieku historii sukcesów było niewiele, ot, sezon 2010/2011 Lecha Poznań, w którym wyszła z grupy z Juventusem i Manchesterem City, czy zapadające w pamięć boje "Wojskowych" w fazie grupowej Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt i Borussii Dortmund. Generalnie jednak polskim klubom trudno było nie tyle rywalizować w Europie, co w ogóle zakwalifikować się do udziału w pucharach. W bieżącej kampanii wygląda to już jednak znacznie lepiej.