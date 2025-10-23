Partner merytoryczny: Eleven Sports

Legia w głębokim kryzysie, targana wewnętrznymi konfliktami. "Straciliśmy zaufanie"

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

Nie tylko stojąca pod wielkim znakiem zapytania forma sportowa (trzy porażki z rzędu), ale przede wszystkim ogromne zamieszanie związane z posadą trenera Edwarda Iordanescu sprawiają, że Legię Warszawa czeka w Lidze Konferencji trudne zadanie. W czwartek (godz. 18:15, transmisja Polsat Sport 1, relacja na żywo na interia.pl) na stadionie Wisły Kraków legioniści zmierzą się z Szachtarem Donieck.

Edward Iordanescu, trneer Legii Warszawa
Edward Iordanescu, trneer Legii WarszawaMICHAL KLAG/REPORTEREast News

To trudny sezon do Legii wstrząsanej kolejnymi problemami. Na początku dużo pretensji mieli kibice o brak nowych piłkarzy. W końcu właściciel otworzył kurek z pieniędzmi, czego efektem były transfery za ponad 5 mln euro, a do tego sprowadzenie byłych reprezentantów Polski - Arkadiusza Recy czy Damiana Szymańskiego. Na papierze trener Edward Iordanescu miał (i wciąż ma) z kogo budować drużynę.

Zobacz również:

Edward Iordanescu
Ekstraklasa

Gorąco ws. Iordanescu. Rumun w końcu zabrał głos, nagle wkroczył Wszołek

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

    Na boisku początek był nawet obiecujący. Legii nie udało się co prawda awansować do Ligi Europy, ale gra w fazie ligowej Ligi Konferencji. I tu zaczęły się ostatnie kłopoty stołecznej drużyny. Kombinowanie ze składem, czyli wystawianie rezerwowych przeciwko Samsunsporowi, by mieć wypoczętych najważniejszych zawodników na mecz z Górnikiem Zabrze w Ekstraklasie, odbiło się czkawką.

    Trzy porażki Legii, Iordanescu pod ścianą

    Legia przegrała oba mecze, a na Iordanescu spadła fala krytyki. Pogłębiła ją jeszcze porażka z Zagłębiem Lubin. W efekcie Legia do meczu z Szchatarem przystąpi po trzech przegranych z rzędu, a na dodatek mocno zagotowało się w gabinetach prezesów. Gruchnęła nawet wieść o tym, że rumuński szkoleniowiec podał się do dymisji. Te pogłoski dementuje Michał Żewłakow, dyrektor sportowy i zapewnia o pełnym zaufaniu wobec trenera.

    Zobacz również:

    Kibice Legii w 2018 roku podczas meczu na stadionie Wisły
    Liga Konferencji

    Mecz podwyższonego ryzyka w Krakowie. Kibice trzech klubów usiądą między sobą

    Andrzej Klemba
    Andrzej Klemba

      Przed spotkaniem z Szachtarem więcej jednak mówi się o wewnętrznych konfliktach, niż o stronie sportowej. Także Iordanescu podczas przedmeczowej konferencji musiał tłumaczyć się przede wszystkim z ostatnich wydarzeń a nie mówić o rywalu. Podkreślał też, że ma za sobą wiele sukcesów, w Rumunii był wybierany trenerem roku i wie, jak budować zwycięską drużynę.

      - Dwa spotkania wystarczyły, by wszystko się zmieniło. Straciliśmy zaufanie części kibiców i pojawił się sceptycyzm wobec przyszłości. To najpewniej najbardziej pechowy okres w całej mojej karierze trenerskiej - przyznał. - Jestem przekonany, że prawdziwe oblicze Legii to te dobre mecze z czołowymi drużynami Ekstraklasy, o których mówiłem, a nie te dwa ostatnie spotkania. Niestety, to wystarczyło, by niemal wszystko zostało zburzone - powtarza.

      Legia jak Liverpool

      Zarówno Iordanescu, jak i Żewłakow przyznają jednak, że doszło do długiej rozmowy między działaczami i szkoleniowcem. - Skoro jestem tutaj dziś, to znaczy, że taka była decyzja klubu - zauważa Rumun. - Potrzebujemy dobrego wyniku, który pozwoli odzyskać wiarę i charakter. Najpierw musimy być mężczyznami, a potem piłkarzami, bo potrzebujemy pewności siebie i osobowości.

      Zobacz również:

      Lecha Poznań czeka najłatwiejsze zadanie i powinien dołożyć kolejne punkty do rankingu UEFA
      Liga Konferencji

      Polska przed wielką szansą. Mamy cztery okazje, stawka jest ogromna

      Piotr Jawor
      Piotr Jawor

        Ligę Konferencji Legia zaczęła od falstartu, bo przegrała z Samsunsporem. Faza ligowa to tylko sześć spotkań i warszawski zespół musi zacząć wygrywać jak najszybciej, by myśleć o awansie do fazy pucharowej. W poprzednim sezonie dotarł aż do ćwierćfinału. Szachtar też nie imponuje formą - ostatnio w lidze zremisował i przegrał 1:4. Choć jest gospodarzem, to raczej Legia będzie czuła się jak u siebie. Mecz zostanie bowiem rozegrany w Krakowie, a na trybunach można spodziewać się kilku tysięcy kibiców stołecznej drużyny.

        - Nie przegraliśmy pięciu czy siedmiu meczów, ale dwa w lidze i z Samsunsporem. Liverpool zdaniem ekspertów miał wszystkich miażdżyć, a ma cztery porażki z rzędu - zauważa Paweł Wszołek, obrońca Legii. - Przed nami spotkania, które pokażą, kto ma charakter. Wierzę, że się podniesiemy i będziemy nie do zatrzymania. Nie można zawsze zwalać winy na trenera. Porozmawialiśmy w szatni, trzeba wziąć się za grę w piłkę, może wrócić do najprostszych schematów, bo drużyna ma dużą jakość, co widać na treningach.

        Zobacz również:

        Mężczyzna z siwiejącymi włosami siedzi przy mikrofonie, opiera głowę o dłoń i słucha uważnie podczas konferencji prasowej. W tle widoczne zamazane logo sponsorów oraz czarno-białe tło.
        Edward IordanescuFoto OlimpikAFP
        Paweł Wszołek z Legii
        Paweł Wszołek z LegiiAFP
        Mężczyzna z krótkimi, siwiejącymi włosami i brodą ubrany w ciemny garnitur, białą koszulę i granatowy krawat, stoi w otoczeniu innych osób w tle, z poważnym wyrazem twarzy.
        Michał ŻewłakowGrzegorz Wajda/REPORTER East News
        Alex de Minaur - Filip Misolic. Skrót meczuPolsat Sport

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja