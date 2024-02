Gdzieś ostatnio widziałem zdanie (przepraszam, naprawdę nie pamiętam gdzie): jak strzelić gola Legii? Oddać dwa strzały celne na jej bramkę. Tobiasz puszcza co drugi. Dziś na razie wpadły dwa z trzech celnych, raz ratował do tego słupek. Matko, to jest zatrważające. W wielu sytuacjach nie miał nic do powiedzenia, to fakt, ale jak się coś dzieje nie raz, czy dwa, a trzydzieści, to już nie jest przypadek. To coś więcej

~ stwierdził.