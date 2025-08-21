Legia uchyla wrota Europy. Ale bolesny cios w końcówce wszystko komplikuje

Uważnym analitykom nie umknął fakt, że Hibernian nie wygrał czterech poprzednich meczów na swoim terenie. Trzy z nich zakończył porażką. To miał być dobry prognostyk przed wizytą w Edynburgu.

Legia z kolei limit potknięć na europejskiej scenie wyczerpała już wcześniej. W decydującym dwumeczu nie było miejsca na mankamenty. W stolicy Szkocji należało dokonać futbolowej egzekucji, by przed rewanżem nie prowadzić pustych dywagacji o losach awansu.

Nsame strzela, Nsame asystuje. Legia do przerwy ustawia rywala w narożniku

Tymczasem nie minęło 120 sekund gry, a gospodarze stworzyli pod bramką Legii dwie groźne sytuacje. Za każdym razem kluczową rolę odgrywał refleks Kacpra Tobiasza. Golkiper interweniował z dobrym timingiem, przerywając akcje rywali jeszcze przed oddaniem strzału.

Po tych incydentach legioniści skonsolidowali szyki obronne. Ale sami długo nie byli w stanie postraszyć defensywy przeciwnika. Nic nie zapowiadało dwóch goli jeszcze przed przerwą.

Do końca pierwszej połowy pozostawało niewiele ponad kwadrans, gdy na kąśliwe uderzenie z dystansu zdecydował się Rafał Augustyniak. Jordan Smith obronił strzał, ale po chwili dobijał Bartosz Kapustka, a piłkę ręką zablokował Rocky Bushiri. Arbiter pobiegł do monitora VAR.

Przerwa w grze trwałą dobrych kilka minut. Ostatecznie piłkę na 11. metrze ustawił Jean-Pierre Nsame, przymierzył bez emocji pod porzeczkę i było 0:1. Kameruńczyk trafiał do siatki w każdym z pięciu ostatnich meczów pucharowych.

Ale Legia na tym nie poprzestała. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry Nsame tym razem wcielił się w rolę asystenta. Idealnie dograł do wbiegającego w pole bramkowe Pawła Wszołka, a ten z biskiej odległości dopełnił formalności. 0:2!

Po zmianie stron ekipa Davida Graya rzuciła się do odrabiania strat. Tyle że seria niecelnych strzałów nie mogła zmienić korzystnego dla Legii rezultatu. Czas grał na korzyść polskiego zespołu.

Po kwadransie celnie uderzyli warszawianie. Gol Bartosza Kapustki nie została jednak uznany. Analiza VAR wykazała, że chwilę wcześniej na pozycji spalonej przebywał Wszołek.

A kiedy sam przed bramką rywala znalazł się Wahan Biczachczjan... z kilku metrów uderzył wysoko nad poprzeczką. To była doskonała okazja do podwyższenia prowadzenia i powinna zostać wykorzystana. Dziś nie wiemy, jaką rolę odegra ta sytuacja w bilansie dwumeczu.

W samej końcówce honorową bramkę dla "Hibs" zdobył bowiem Josh Mulligan, co losy awansu znów pozostawia otwarte.

Rewanż za tydzień przy Łazienkowskiej. Legia przystąpi do niego z zaliczką w najskromniejszych rozmiarach. Każdy inny scenariusz niż miejsce w fazie zasadniczej Ligi Konferencji będzie katastrofą.

Statystyki meczu Hibernian 1 - 2 Legia Warszawa Posiadanie piłki 44% 56% Strzały 16 13 Strzały celne 5 4 Strzały niecelne 11 4 Strzały zablokowane 0 5 Ataki 89 105

Paulina Czarnota-Bojarska o polskich klubach w europejskich pucharach. WIDEO Paulina Czarnota Bojarska INTERIA.TV

Jean-Pierre Nsame w roli egzekutora pozostaje niezawodny ROBERT PERRY EPA

Jordan Smith tylko spojrzał na Pawła Wszołka z wyrzutem. Przed momentem skapitulował w tym spotkaniu po raz drugi ROBERT PERRY EPA

Próba dyrygentury w wykonaniu trenera Edwarda Iordanescu PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl