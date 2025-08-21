Partner merytoryczny: Eleven Sports

Legia uchyla wrota Europy. Ale bolesny cios w końcówce wszystko komplikuje

Łukasz Żurek

Oprac.: Łukasz Żurek

Legia Warszawa pokonała 2:1 Hibernian FC na jego terenie w pierwszym meczu IV rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Na główną postać wieczoru po raz kolejny wyrósł Jean-Pierre Nsame. Kameruńczyk najpierw otworzył rezultat strzałem z rzutu karnego, a następnie asystował przy trafieniu Pawła Wszołka. Dwubramkowe prowadzenie do przerwy nie okazało się jednak zwiastunem pogromu. W końcówce gospodarze zdobyli bramkę honorową. To oznacza, że rewanż przy Łazienkowskiej nie będzie formalnością.

Po bramce Pawła Wszołka (z lewej) Legia prowadziła w Edynburgu 2:0
Po bramce Pawła Wszołka (z lewej) Legia prowadziła w Edynburgu 2:0ROBERT PERRY EPA

Uważnym analitykom nie umknął fakt, że Hibernian nie wygrał czterech poprzednich meczów na swoim terenie. Trzy z nich zakończył porażką. To miał być dobry prognostyk przed wizytą w Edynburgu.

Legia z kolei limit potknięć na europejskiej scenie wyczerpała już wcześniej. W decydującym dwumeczu nie było miejsca na mankamenty. W stolicy Szkocji należało dokonać futbolowej egzekucji, by przed rewanżem nie prowadzić pustych dywagacji o losach awansu.

Nsame strzela, Nsame asystuje. Legia do przerwy ustawia rywala w narożniku

Tymczasem nie minęło 120 sekund gry, a gospodarze stworzyli pod bramką Legii dwie groźne sytuacje. Za każdym razem kluczową rolę odgrywał refleks Kacpra Tobiasza. Golkiper interweniował z dobrym timingiem, przerywając akcje rywali jeszcze przed oddaniem strzału.

Po tych incydentach legioniści skonsolidowali szyki obronne. Ale sami długo nie byli w stanie postraszyć defensywy przeciwnika. Nic nie zapowiadało dwóch goli jeszcze przed przerwą.

Do końca pierwszej połowy pozostawało niewiele ponad kwadrans, gdy na kąśliwe uderzenie z dystansu zdecydował się Rafał Augustyniak. Jordan Smith obronił strzał, ale po chwili dobijał Bartosz Kapustka, a piłkę ręką zablokował Rocky Bushiri. Arbiter pobiegł do monitora VAR.

Przerwa w grze trwałą dobrych kilka minut. Ostatecznie piłkę na 11. metrze ustawił Jean-Pierre Nsame, przymierzył bez emocji pod porzeczkę i było 0:1. Kameruńczyk trafiał do siatki w każdym z pięciu ostatnich meczów pucharowych.

Ale Legia na tym nie poprzestała. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry Nsame tym razem wcielił się w rolę asystenta. Idealnie dograł do wbiegającego w pole bramkowe Pawła Wszołka, a ten z biskiej odległości dopełnił formalności. 0:2!

    Po zmianie stron ekipa Davida Graya rzuciła się do odrabiania strat. Tyle że seria niecelnych strzałów nie mogła zmienić korzystnego dla Legii rezultatu. Czas grał na korzyść polskiego zespołu.

    Po kwadransie celnie uderzyli warszawianie. Gol Bartosza Kapustki nie została jednak uznany. Analiza VAR wykazała, że chwilę wcześniej na pozycji spalonej przebywał Wszołek.

    A kiedy sam przed bramką rywala znalazł się Wahan Biczachczjan... z kilku metrów uderzył wysoko nad poprzeczką. To była doskonała okazja do podwyższenia prowadzenia i powinna zostać wykorzystana. Dziś nie wiemy, jaką rolę odegra ta sytuacja w bilansie dwumeczu.

    W samej końcówce honorową bramkę dla "Hibs" zdobył bowiem Josh Mulligan, co losy awansu znów pozostawia otwarte.

    Rewanż za tydzień przy Łazienkowskiej. Legia przystąpi do niego z zaliczką w najskromniejszych rozmiarach. Każdy inny scenariusz niż miejsce w fazie zasadniczej Ligi Konferencji będzie katastrofą.

      Liga Konferencji - Kwal.
      4 kolejka
      21.08.2025
      21:00
      Zakończony
      Josh Mulligan
      87'
      Jean-Pierre Nsame
      35' (k.)
      Paweł Wszołek
      45+-3'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Hibernian
      Legia Warszawa
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Hibernian
      1 - 2
      Legia Warszawa
      Posiadanie piłki
      44%
      56%
      Strzały
      16
      13
      Strzały celne
      5
      4
      Strzały niecelne
      11
      4
      Strzały zablokowane
      0
      5
      Ataki
      89
      105
      Paulina Czarnota-Bojarska o polskich klubach w europejskich pucharach. WIDEOPaulina Czarnota BojarskaINTERIA.TV
      Piłkarz w czerwonym stroju wykonuje rzut karny podczas meczu piłkarskiego, w tle zawodnicy drużyny przeciwnej oraz bramkarz gotowi do reakcji, na trybunach widoczna publiczność.
      Jean-Pierre Nsame w roli egzekutora pozostaje niezawodny ROBERT PERRY EPA
      Piłkarz w czerwonym stroju wykonuje gest triumfu po zdobyciu gola, podczas gdy bramkarz w różowym stroju pozostaje na murawie tuż przy bramce, a tło stanowią kibice oraz inni zawodnicy drużyny przeciwnej.
      Jordan Smith tylko spojrzał na Pawła Wszołka z wyrzutem. Przed momentem skapitulował w tym spotkaniu po raz drugi ROBERT PERRY EPA
      Trener w garniturze energicznie gestykuluje przy linii bocznej boiska, w tle sędzia i trybuny wypełnione kibicami, atmosfera sportowej rywalizacji.
      Próba dyrygentury w wykonaniu trenera Edwarda IordanescuPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

