Legia triumfuje, a tu wielka sensacja w eliminacjach. Jak do tego doszło? Kibice w szoku

Borac Banja Luka to mistrz Bośni i Hercegowiny sprzed dwóch sezonów. Przed rokiem zespół wywalczył wicemistrzostwo, ale też dotarł do 1/8 finału Ligi Konferencji, co było wielkim sukcesem. Nic dziwnego, że Bośniacy byli zdecydowanymi faworytami w meczu I rundy kwalifikacji Ligi Europy w starciu z FC Santa Coloma, czyli trzecim zespołem ligi andorskiej.