Legia się wyratowała, ale zachwytów nie ma. "Upał, sceny na trybunach"

Legia Warszawa zremisowała 2-2 z ekipą Ordabasy Szymkent w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Ostatecznie eksperci wskazują, że remis ten trzeba uszanować, zważywszy, że w pewnym momencie to rywale prowadzili różnicą dwóch goli. Fakt, że udało się "Wojskowym" doprowadzić do wyrównania cieszy kibiców, ale jednak legioniści nie są w najbardziej komfortowej sytuacji przed rewanżem .

Komentarze po meczu Legia Warszawa - Ordabasy Szymkent: "Pachniało kazachskim łomotem"

"Pachniało kazachskim łomotem, gra była daleka od ideału, a na końcu remis to rozczarowanie. Szkoda punktów do rankingu. Bardzo dużo sytuacji stworzyła sobie Legia i to daje optymizm przed rewanżem" - ocenił Krzysztof Marciniak, komentator Canal Plus.