Legia - Samsunspor. O której godzinie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Legia Warszawa - Samsunspor w ramach 1. kolejki Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 oraz Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Legia Warszawa drugi rok z rzędu spróbuje awansować do fazy pucharowej Ligi Konferencji. W zeszłym sezonie "Legioniści" odpadli dopiero w ćwierćfinale rozgrywek, ulegając w dwumeczu Chelsea 2:4. Drużyna prowadzona przez Edwarda Iordanescu nie poradziła sobie w eliminacjach Ligi Europy i dlatego ponownie zagra o szczebel niżej.

Warszawski zespół nie przegrał w ostatnich czterech meczach, ale też odniósł w nich dwa zwycięstwa. Zremisował z najpoważniejszymi rywalami, czyli Rakowem Częstochowa (1:1) oraz Jagiellonią Białystok (0:0). Legia w potyczce z Samsunsporem z pewnością będzie chciała podtrzymać tę serię.

Samsunspor powraca do gry w Europie po bardzo długiej przerwie, ponieważ wystąpi w europejskich rozgrywkach po raz pierwszy od 1998 roku. Ekipa z Samsunu w zeszłym sezonie tureckiej Super Lig zajęła trzecie miejsce, najlepsze od lat 80' ubiegłego wieku. W tym po siedmiu kolejkach zajmuje szóstą lokatę z dorobkiem 12 punktów i nie przegrała od trzech spotkań. Turcy podobnie jak Legia, również odpadli z walki o Ligę Europy, ale to polski zespół wydaje się być faworytem tej rywalizacji.

