Partner merytoryczny: Eleven Sports

Legia - Samsunspor. O której godzinie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Legia Warszawa w pierwszym meczu fazy ligowej Ligi Konferencji zagra przed własną publicznością z Samsunsporem. Oba zespoły łączy fakt, że odpadły z eliminacji Ligi Europy. O której godzinie gra Legia? Gdzie oglądać mecz Legii z Samsunsporem? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Kamil Piątkowski i Rafał Augustyniak w barwach Legii Warszawa
Kamil Piątkowski i Rafał Augustyniak w barwach Legii WarszawaPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Mecz Legia Warszawa - Samsunspor w ramach 1. kolejki Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 oraz Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Tomasz Hajto: Legia przeformatowała swój kierunek sportowy. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Legia Warszawa - Samsunspor. O której gra Legia? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Legia Warszawa drugi rok z rzędu spróbuje awansować do fazy pucharowej Ligi Konferencji. W zeszłym sezonie "Legioniści" odpadli dopiero w ćwierćfinale rozgrywek, ulegając w dwumeczu Chelsea 2:4. Drużyna prowadzona przez Edwarda Iordanescu nie poradziła sobie w eliminacjach Ligi Europy i dlatego ponownie zagra o szczebel niżej.

Warszawski zespół nie przegrał w ostatnich czterech meczach, ale też odniósł w nich dwa zwycięstwa. Zremisował z najpoważniejszymi rywalami, czyli Rakowem Częstochowa (1:1) oraz Jagiellonią Białystok (0:0). Legia w potyczce z Samsunsporem z pewnością będzie chciała podtrzymać tę serię.

Samsunspor powraca do gry w Europie po bardzo długiej przerwie, ponieważ wystąpi w europejskich rozgrywkach po raz pierwszy od 1998 roku. Ekipa z Samsunu w zeszłym sezonie tureckiej Super Lig zajęła trzecie miejsce, najlepsze od lat 80' ubiegłego wieku. W tym po siedmiu kolejkach zajmuje szóstą lokatę z dorobkiem 12 punktów i nie przegrała od trzech spotkań. Turcy podobnie jak Legia, również odpadli z walki o Ligę Europy, ale to polski zespół wydaje się być faworytem tej rywalizacji.

Mecz Legia Warszawa - Samsunspor w ramach 1. kolejki Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja oraz wynik w Interii Sport.

Liga Konferencji
1 kolejka
02.10.2025
21:00
Do meczu:
Wszystko o meczu

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 oraz Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie Polsat Box Go.

Zobacz również:

Polacy Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona
La Liga

Hiszpanie wściekli po hicie LM. Wskazali winnego porażki Barcelony. Padło konkretne nazwisko

Igor Szarek
Igor Szarek
Piłkarze Legii Warszawa
Piłkarze Legii WarszawaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Zawodnik w szarej koszulce z numerem 29 energicznie świętuje zdobycie gola, zaciskając pięści i krzycząc z radości, za nim podążają koledzy z drużyny oraz widać rozmyte trybuny pełne kibiców.
Mileta Rajović tuż po zdobyciu 5. bramki w barwach LegiiLeszek SzymańskiPAP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja