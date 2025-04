Niestety, Legia Warszawa podzieliła los Jagiellonii Białystok i nie zdołała awansować do półfinału Ligi Konferencji w bieżącym sezonie. "Wojskowi" jednak pożegnali się z wspomnianymi rozgrywkami z klasą i wygrali 2:1 z Chelsea na Stamford Bridge, a to oznacza, że mamy do czynienia z... absolutnie historycznym przełomem jeśli mowa o dziejach zespołu z Łazienkowskiej. Wystarczy zagłębić się w statystyki...