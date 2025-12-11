Legia już czuje na plecach oddech Lecha i Jagiellonii. Miliony euro leżą na boisku
Europejskie puchary to nie tylko szansa dla piłkarzy, by pokazali się na arenie międzynarodowej, ale dla klubów, by zarobić. Choć Legia spisuje się najgorzej spośród polskich drużyn, to na razie ma zagwarantowane największe dochody z tytułu występów w Lidze Konferencji. W tej kolejce mogą ją jednak wyprzedzić Lech z Jagiellonią, a do tego przekroczyć barierę siedmiu milionów euro.
Strona "Football meets data" co kolejkę publikuje, ile pieniędzy mają już zapewnione kluby występujące w europejskich pucharach od Ligi Mistrzów po Ligę Konferencji. Polska czwórka w sumie ma zagwarantowane około 27 milionów euro. Liderem pod tym względem w Lidze Konferencji jest Szachtar Donieck, który zbliża się do ośmiu milionów euro.
Z polskich drużyn na razie "najbogatsza" jest Legia, choć w fazie ligowej z boiska podniosła najmniej. Za zwycięstwo UEFA dokłada bowiem 400 tysięcy euro, a za remis 133 tys. euro. Zespół ze stolicy ma tylko jedno zwycięstwo i trzy porażki. A więc zarobił zaledwie 0,4 mln. Na drugim biegunie są Jagiellonia i Raków, które dzięki dwóm zwycięstwom i dwóm remisom dołożyły do klubowego budżetu 1,07 mln euro. Lech ma dwie wygrane i dwie przegrane, a więc 0,8 mln euro zarobione na boisku.
Legia na razie wyciągnęła najwięcej z Ligi Konferencji
Wciąż najwięcej jednak ma zagwarantowana Legia - 7,07 mln, przed Jagiellonią 6,94 mln, Lechem 6,6 mln i Rakowem 6,2 mln euro. Na te sumy składają się premie za awans do fazy ligowej, premie za wcześniejsze rundy kwalifikacyjne, tzw. "value pillar" i premie za postawę na boisku.
Przewaga Legii bierze się z wyższych premii za awans w kwalifikacjach (0,7 mln euro, a pozostałe polskie kluby po 0,53), a także z większych przychodów z "value pillar". To pieniądze za wartość medialną kraju, z którego pochodzą kluby. W wewnętrznym rankingu Polski ustalanym na podstawie występów danego klubu w europejskich pucharach (3 pkt za LM, 2 za LE i 1 za LK) w ostatnich pięciu latach pierwsza jest Legia, przed Lechem, Rakowem i Jagiellonią.
Do tego jest jeszcze druga część - ranking UEFA z ostatnich dziesięciu lat. 36 klubów LK zostaje według niego uszeregowanych i w zależności od miejsca dostają kolejne pieniądze. Najlepszy może liczyć na 828 tysięcy euro (36 razy 23 tysiące euro), a najgorszy 23 tysiące euro (1x23 tys.). W tym przypadku Legia też jest najwyżej z polskich klubów przed Lechem, Jagiellonią i Rakowem. Ile z tego filaru dostaną polskie zespoły? Legia - 2,77 mln euro, Lech - 2,36, Jagiellonia 1,9, a Raków - 1,25.
Po tej kolejce Lech i Jagiellonia powinny przekroczyć 7 mln euro. Wystarczy im do tego remis. Wyprzedzą też Legię, jeśli ponownie osiągną lepsze wyniki na boisku - wygrają, a Legia zremisuje bądź zremisują, a Legia przegra. Lech, Raków i Jagiellonia grają u siebie, a warszawianie na wyjeździe.