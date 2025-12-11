Strona "Football meets data" co kolejkę publikuje, ile pieniędzy mają już zapewnione kluby występujące w europejskich pucharach od Ligi Mistrzów po Ligę Konferencji. Polska czwórka w sumie ma zagwarantowane około 27 milionów euro. Liderem pod tym względem w Lidze Konferencji jest Szachtar Donieck, który zbliża się do ośmiu milionów euro.

Z polskich drużyn na razie "najbogatsza" jest Legia, choć w fazie ligowej z boiska podniosła najmniej. Za zwycięstwo UEFA dokłada bowiem 400 tysięcy euro, a za remis 133 tys. euro. Zespół ze stolicy ma tylko jedno zwycięstwo i trzy porażki. A więc zarobił zaledwie 0,4 mln. Na drugim biegunie są Jagiellonia i Raków, które dzięki dwóm zwycięstwom i dwóm remisom dołożyły do klubowego budżetu 1,07 mln euro. Lech ma dwie wygrane i dwie przegrane, a więc 0,8 mln euro zarobione na boisku.

Legia na razie wyciągnęła najwięcej z Ligi Konferencji

Wciąż najwięcej jednak ma zagwarantowana Legia - 7,07 mln, przed Jagiellonią 6,94 mln, Lechem 6,6 mln i Rakowem 6,2 mln euro. Na te sumy składają się premie za awans do fazy ligowej, premie za wcześniejsze rundy kwalifikacyjne, tzw. "value pillar" i premie za postawę na boisku.

Przewaga Legii bierze się z wyższych premii za awans w kwalifikacjach (0,7 mln euro, a pozostałe polskie kluby po 0,53), a także z większych przychodów z "value pillar". To pieniądze za wartość medialną kraju, z którego pochodzą kluby. W wewnętrznym rankingu Polski ustalanym na podstawie występów danego klubu w europejskich pucharach (3 pkt za LM, 2 za LE i 1 za LK) w ostatnich pięciu latach pierwsza jest Legia, przed Lechem, Rakowem i Jagiellonią.

Do tego jest jeszcze druga część - ranking UEFA z ostatnich dziesięciu lat. 36 klubów LK zostaje według niego uszeregowanych i w zależności od miejsca dostają kolejne pieniądze. Najlepszy może liczyć na 828 tysięcy euro (36 razy 23 tysiące euro), a najgorszy 23 tysiące euro (1x23 tys.). W tym przypadku Legia też jest najwyżej z polskich klubów przed Lechem, Jagiellonią i Rakowem. Ile z tego filaru dostaną polskie zespoły? Legia - 2,77 mln euro, Lech - 2,36, Jagiellonia 1,9, a Raków - 1,25.

Po tej kolejce Lech i Jagiellonia powinny przekroczyć 7 mln euro. Wystarczy im do tego remis. Wyprzedzą też Legię, jeśli ponownie osiągną lepsze wyniki na boisku - wygrają, a Legia zremisuje bądź zremisują, a Legia przegra. Lech, Raków i Jagiellonia grają u siebie, a warszawianie na wyjeździe.

