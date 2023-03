Liga Konferencji. Kasalik: Lech na Djurgarden byłby mocniejszy z Szymczakiem zamiast Ishaka

- Wiem, że może to wiele osób zdziwić, ale uważam, że Filip Szymczak prezentuje już na tyle duże umiejętności, że powinien grać jako wysunięty napastnik. On, a nie Mikael Ishak . Szweda oczywiście cenią, ale młody Polak prezentuje dynamikę, której kapitanowi Lecha brakuje, na dodatek ciągle się rozwija. Uważam, że Szymczak na boku boiska się po prostu marnuje. To dynamit, Lech powinien na niego postawić. Jeśli trener znalazłby miejsce, niech gra razem z Ishakiem w ataku. Ale jeśli napastnik na boisku miałby być jeden, niech to będzie Filip - uważa Jerzy Kasalik.

Lech - Djurgarden. Kasalik: Brak awansu byłby rozczarowaniem

Jerzy Kasalik podkreśla też, że jego zdaniem zaliczka Lecha z pierwszego meczu z Djurgården powinna być wystarczająca do awansu w Lidze Konferencji. - Szwedzi w pierwszym meczu nie pokazali niczego szczególnego, zaprezentowali się jak zespół środka tabeli Ekstraklasy, w rodzaju Stali Mielec. Oczywiście wiem, że mają dużo większy potencjał i pokazali to wcześniej w grupie, ale patrząc tylko na występ w Poznaniu, nie ma się czego bać. Na pewno uważam, że nie należy bać się sztucznej murawy czy zasuwanego dachu, to są wymówki. Wynik 2-0 to na tyle spora zaliczka, że ewentualny brak awansu Lecha byłby dla mnie rozczarowujący. Ale myślę, że do tego nie dojdzie i będziemy się cieszyli z ćwierćfinału Ligi Konferencji - twierdzi Jerzy Kasalik.