Lech zatrzymał licznik wstydu! Euforia w Poznaniu po historycznym awansie

Kibice Lecha, mimo chłodnego lutowego wieczoru, przyszli na stadion przy Bułgarskiej w liczbie 34 017 - co nawiązuje do ok. 40-tysięcznej frekwencji ze słynnych meczów Widzewa Łódź z Juventusem i Liverpoolem w latach 80. Ze stadionu wychodzili w fantastycznych nastrojach, bo europejska przygoda Lecha w Lidze Konferencji potrwa jeszcze co najmniej dwa mecze. A skończyć się może nawet... podczas finału w Pradze!