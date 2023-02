Lech wyrwał Szwedom serce. Teraz bije dla niego

Lech Poznań awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji po wyeliminowaniu norweskiego Bodø/Glimt. Za dwa tygodnie znów podejmie rywala z północy kontynentu, a za trzy - czeka go wyprawa do stolicy Szwecji. Wyprawa, która może zapisać kolejny rozdział w historii klubu i polskiej piłki.

Ryzykowany ruch kapitana Djurgårdens. Wszyscy w kraju się dziwili

"Kolejorz" miał dość szczęśliwe losowanie - nie trafił na tuzy pokroju Villarrealu czy West Hamu, a na zapewne będący w jego zasięgu czołowy zespół szwedzkiej Allsvenskan. Poznaniacy mogą też być spokojni o bank informacji - nieco ponad dwa lata temu właśnie z Djurgårdens wyciągnęli kapitana tej drużyny Jespera Karlströma, który był prawdziwym sercem drużyny. Podobnie jest zresztą w Lechu - to niezwykle istotny gracz tak na boisku, jak i w szatni. Gdy pod koniec spotkania z Bodø/Glimt zmieniony został Mikael Ishak, a już wcześniej murawę opuścił Bartosza Salamon, to właśnie Karlström przejął kapitańską opaskę. Tę samą funkcję pełnił zresztą w swoim poprzednim klubie, gdzie chciano go zatrzymać. Zdecydował się jednak na "transfer w nieznane" i próbę zastąpienia sprzedanego do Premier League Jakuba Modera. To mu się udało, choć początki łatwe nie były.

Jesper Karlström jeszcze jako kapitan ówczesnego mistrza Szwecji. Pod koniec 2020 roku podjął decyzję o transferze do Lecha /

Hazard był utrapieniem późniejszego gracza Lecha. Stracił milion koron szwedzkich

Przejście zawodnika z trzeciej drużyny w Szwecji do klubu, który kompletnie zawalał sezon w Ekstraklasie, zostało odebrane jako mocno zaskakujące. Sam Karlstrom też miał duże wątpliwości, w wywiadzie dla "Dagens Nyheter" na początku zeszłego roku mówił, że miał spore wątpliwości, czy opuszczać Szwecję. - Teraz muszę przyznać, że Poznań to nowoczesne i przyjazne miasto. Żyje mi się tutaj podobnie jak w Sztokholmie, uczę się polskiego i Poznań staje się powoli moim drugim domem - stwierdził. Miał za sobą już debiut w szwedzkiej reprezentacji, był graczem cenionym w Allsvenskan, a jednak postawił na ryzykowny krok. Powodem tego mógł być... hazard. Piłkarz stracił bowiem w nim około pół miliona złotych, a nałóg pochłonął go już wtedy, gdy miał 15 lat. - Byłem tak pogrążony w g...e, miałem takie długi, że nie miałem już wyjścia i musiałem porozmawiać o swoim uzależnieniu z kimś z mojego klubu, z Djurgårdens IF. Uratowała mnie moja rodzina i przyjaciele, na ich czele byli dyrektor sportowy klubu "Bosse" Andersson i prezes Henrik Berggren - podkreślał Jesper Karlström.

Cukrzyca go nie zatrzymała. Dziś wspiera dzieci z CukierAsów

Problem udało się rozwiązać, dodatkowo gracz Lecha musiał sobie radzić z cukrzycą, jest bowiem diabetykiem. Problemy zaczęły się podczas gry w piłkę. - Zauważyłem, że gdy grałem, wciąż chciało mi się pić i często biegałem do toalety - wspominał. Powiedział o tym mamie, a ta wysłała go na badania, które potwierdziły cukrzycę. Sport może uprawiać, ale musi trzymać się twardego reżimu, większego niż inni piłkarze, jeść w równych odstępach czasu, zdrowo. W Poznaniu Karlström wspomaga dzieci z grupy CukierAsy - także uprawiające futbol mimo cukrzycy - jest ambasadorem ich stowarzyszenia.

Start w polskiej lidze nie miał jednak tak udany, jak można tego było oczekiwać. Gdy wiosną drużynę przejmował Maciej Skorża, był wręcz rozczarowany swoim pomocnikiem. - Jak przypomnę sobie Jespera, jak wyglądał w kwietniu, gdy przejmowałem Lecha, jaką on drogę przeszedł... No fajnie ci zawodnicy się rozwinęli - mówił były trener "Kolejorza", który wspólnie ze swoim piłkarzem sięgnął później po mistrzowski tytuł. Na myśli miał także Bartosza Salamona i Antonio Milicia, do dziś podpory poznańskiej defensywy.

"Karlström, dzięki za karnego" - kibice takich sytuacji nie wybaczają

A Karlström wypromował się w Lechu do tego stopnia, że został regularnym reprezentantem swojego kraju. Jesienią wystąpił we wszystkich pięciu spotkaniach, wiosną też wystąpił. Choć pewnie sam wolałby zapomnieć o grze w Chorzowie przeciwko Polsce w barażu o mundial. To jego faul na Grzegorzu Krychowiaku dał nam rzut karny, z którego Robert Lewandowski zdobył najważniejszą bramkę na 1-0. Kibice Lecha przypomnieli później swojemu pomocnikowi o tym wydarzeniu - po meczu ze Śląskiem we Wrocławiu, gdy gracze podeszli podziękować za doping, ktoś krzyknął: "Karlström, dzięki za karnego!".

Robert Lewandowski i Jesper Karlström w meczu barażowym Polska - Szwecja. Gracz Lecha spowodował karnego, ówczesny napastnik Bayernu go wykorzystał /

Dla niego dwumecz z Djurgårdens IF będzie więc szczególny, na pewno bardziej niż dla Mikaela Ishaka i Filipa Dagerståla. Karlström bowiem kilka lat spędził w tym słynnym klubie ze stolicy, podczas gdy snajper Lecha był związany wyłącznie jako nastolatek z drużyną Assyriska FF, a obrońca może czuć sentyment jedynie do Norrköping.

