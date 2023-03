Liga Konferencji. Zbigniew Boniek z gratulacjami dla Lecha Poznań

Błyskawicznie na sukces "Kolejorza" zareagował były prezes PZPN Zbigniew Boniek . Nawiązał przy tej okazji to wcześniejszych dyskusji o stylu gry poznańskiej ekipy.

"W sporcie zawodowym liczy się przede wszystkim wygrywanie, kto myśli inaczej, to nigdy nic nie wygrał. Brawo " - zwrócił się do poznańskiego klubu.

Z kolei były zawodnik ekstraklasowych klubów Rafał Grodzicki nawiązał do żartów z "Pucharu Biedronki", które to ironiczne określenie do dyskusji wokół Ligi Konferencji wprowadził Kamil Kosowski. "Brawo Lech! Pracujecie mocno, aby ranga Pucharu Biedronki w Polsce była coraz większa. Byłem na Bodo, byłem na Djugardens... na kolejnego przeciwnika też się wybieram" - zapowiedział.