Analitycy nie dają Lechowi szans

W 1/16 finału Ligi Konferencji Europy Lech trafił na Bodo/Glimt. To klub, który w poprzednim sezonie narobił w europejskich pucharach sporego zamieszania, docierając do ćwierćfinału LKE, w którym uznać musiał wyższość AS Roma (2:1 i 0:4). Norwegowie wskazywani są jako faworyt do awansu, lecz "Kolejorz" wszystko ma w swoich rękach.