Cóż to był za mecz z wykonaniu piłkarzy Lecha Poznań! Choć z początku niewiele wskazywało na to, że “Kolejorz” awansuje do kolejnego etapu rywalizacji w Lidze Konferencji Europy, Mistrzowie Polski finalnie pokonali zawodników Bodø/Glimt. Po ogromnym sukcesie polskiego klubu głos zabrał Michał Skóraś. 23-latek zamieścił w mediach społecznościowych wyjątkowy wpis.